Rheinmetall - Zurück auf der Überholspur

Für die Rheinmetall-Aktie hat das neue Jahr 2026 sehr, sehr gut begonnen. Mit einem Plus im bisherigen Jahresverlauf von über 20 % hält der Defence-Titel aktuell sogar die „pole position“ unter den DAX®-Werten inne. Charttechnisch hat das Papier Ende vergangenen Jahres die drohende Topformation abgelehnt, um jetzt mit einem Aufwärtsgap (1.602 EUR zu 1.680 EUR) den Korrekturtrend der letzten Monate (akt. bei 1.597 EUR) zu den Akten zu legen und als zusätzliches Ausrufezeichen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.731 EUR) nachhaltig zurückerobern. Auf der Indikatorenseite liegt die Relative Stärke nach Levy inzwischen wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1. Zuvor kam es im Indikatorverlauf zum Bruch des Abwärtstrends seit 2025 (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund dürfte die Aktie Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 2.008 EUR nehmen. In diesem Dunstkreis verläuft aktuell auch das obere Bollinger Band. Ein neues Rekordlevel würde die Konsolidierung seit dem Frühjahr vergangenen Jahres endgültig überwinden. Unter Risikogesichtspunkten bietet sich das o. g. Aufwärtsgap als strategische Absicherung auf der Unterseite an.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.