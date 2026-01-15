Halbleiterhersteller

Anleger stürzen sich nach zuversichtlicher TSMC-Prognose auf Chip-Ausrüster

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: ToyW / Shutterstock.com

Euphorie für die Branche der Zulieferer von Halbleiterherstellern haben am Donnerstag die Wachstumsperspektiven der taiwanesischen TSMC ausgelöst. Der weltweit größte Chip-Produzent will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).

An der Börse in Amsterdam schnellten daraufhin die Papiere von ASML um bis zu fast acht Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Niederländer fertigen hochmoderne Lithographie-Anlagen, auf denen Halbleiter in Massen produziert werden. ASML-Aktien haben seit Jahresbeginn bereits stark zugelegt, das Unternehmen hat mit einer Marktkapitalisierung von über 440 Milliarden Euro den höchsten Börsenwert in Europa.

Da nehmen sich die Marktbewertungen deutscher Zulieferer für die Chip-Produzenten eher gering aus. Doch auch diese Aktien waren am Donnerstag gefragt. So stiegen Aixtron und Süss Microtec um jeweils rund fünf Prozent. Papiere des Spezialisten für Plasmatechnik PVA Tepla gewannen sieben Prozent und Siltronic 4,3 Prozent. Siltronic produziert mit sogenannten Wafern quasi das Ausgangsmaterial für Computerchips.

TSMC entzückt mit "spektakulärer Prognose"

Das Management von TSMC habe eine geradezu spektakuläre Prognose für die KI-Nachfrage gegeben, schrieb Analyst Matthew Britzman vom Finanzhaus Hargreaves Lansdown. Um bis zu fast 60 Prozent soll demnach die Nachfrage jährlich bis 2029 steigen. Dabei sei das Management für eher vorsichtige Prognosen bekannt. "Die Cloud-Giganten klopfen bei TSMC schon an die Tür, um die Kapazitäten für die Zukunft zu sichern". Die Taiwanesen zögen daher bereits den Ausbau von Produktionsstätten im Heimatland und in den USA vor.

Das verschaffte auch den TSMC-Aktien am Donnerstag ein Rekordhoch. Die auch an der New Yorker Börse gelisteten Papiere zogen im vorbörslichen Handel um fünf Prozent an auf knapp 344 US-Dollar. Mit einem Börsenwert von knapp 1,5 Billionen US-Dollar zählen die Taiwanesen zu den ganz Großen der Tech-Welt.

Für die zahlreichen Zulieferer der Chip-Branche in den USA werden angesichts dieser guten Nachrichten ebenfalls Kursgewinne antizipiert. So legten Applied Materials, Lam Research, KLA und Entegris im vorbörslichen Aktiengeschäft um knapp fünf bis gut sechs Prozent zu.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
TSMC Taiwan Semiconductor
ASML
Aixtron
SUSS MicroTec
PVA TePla
Siltronic
Applied Materials
Kla-Tencor
STMicroelectronics
Entegris

Das könnte dich auch interessieren

US-Industriekonzern
Honeywell will Quantencomputer-Tochter an die Börse bringengestern, 16:26 Uhr · Reuters
Honeywell will Quantencomputer-Tochter an die Börse bringen
Quartalsbericht veröffentlicht
TSMC erzielt dank KI-Boom Rekordgewinn und übertrifft Prognosenheute, 08:41 Uhr · Reuters
TSMC erzielt dank KI-Boom Rekordgewinn und übertrifft Prognosen
Chipkonzern und Pharmariese
Nvidia und Eli Lilly investieren eine Milliarde Dollar in KI-Labor12. Jan. · Reuters
Nvidia und Eli Lilly investieren eine Milliarde Dollar in KI-Labor
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News