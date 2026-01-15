EQS-News: ValueLabs setzt Wachstumskurs als unabhängiges, gründergeführtes Unternehmen fort

EQS-News: ValueLabs Solutions LLP / Schlagwort(e): Produkteinführung

ValueLabs setzt Wachstumskurs als unabhängiges, gründergeführtes Unternehmen fort



15.01.2026 / 19:45 CET/CEST

HYDERABAD, Indien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ValueLabs, ein globales Unternehmen für digitales Engineering und Unternehmens-KI, gab heute bekannt, dass es nach Abschluss einer strategischen Überprüfung, die Gespräche mit globalen Investoren und strategischen Partnern einschloss, seinen Wachstumskurs als unabhängiges, gründergeführtes Unternehmen fortsetzen wird.

In den vergangenen Monaten überprüfte ValueLabs, ob eine externe Partnerschaft das langfristige Wachstum des Unternehmens sinnvoll unterstützen würde. Nach reiflicher Überlegung hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, unabhängig zu bleiben.

Diese Entscheidung wurde von zwei Faktoren gelenkt.

Erstens verzeichnet ValueLabs weiterhin eine starke Dynamik bei seinen KI-zentrierten, plattformbasierten Angeboten, deren Kernstück die AiDE-Plattform ist. Unternehmen aller Branchen nutzen die ergebnisbasierten, KI-gestützten Transformationsdienste von ValueLabs, zu denen Business Process Agentic Transformation (BPAT) und Transformation as a Service (TaaS) gehören. Der Umfang, das Tempo und die Qualität der eingehenden Nachfrage unterstreichen die Stärke des differenzierten Ansatzes von ValueLabs, den mehrere an der Überprüfung beteiligte strategische Partner als „Kategorie 1" und „generationenübergreifend" bezeichneten.

Zweitens ist ValueLabs davon überzeugt, dass es in dieser Phase der Unternehmensentwicklung von strategischem Vorteil ist, weiterhin von den Gründern geführt zu werden. In einer Zeit des schnellen, AiDE-gestützten Wandels ermöglicht dies dem Unternehmen, im Dienste seiner Kunden und Mitarbeitenden schnell, zielgerichtet und langfristig zu handeln.

Während der strategischen Überprüfung wurde die Differenzierung von ValueLabs immer wieder betont. Die Kombination aus einem KI-zentrierten, plattformbasierten Bereitstellungsmodell und einer Kultur der Eigenverantwortung, der Sorgfalt und der Innovation hebt das Unternehmen weiterhin von anderen Anbietern im Bereich digitales Engineering und Unternehmens-KI ab.

„Unsere Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, mit Überzeugung voranzugehen", erklärte Arjun Rao, Vorstandsvorsitzender und Gründer von ValueLabs. „Indem wir gründergeführt bleiben, können wir schnell und zielgerichtet agieren und langfristige Ziele verfolgen. Unsere KI-zentrierte Plattform und unser Bereitstellungsmodell finden bei Unternehmen großen Anklang. Dieser Weg ist die beste Voraussetzung, um nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und gleichzeitig langfristige Chancen für unsere Mitarbeitenden zu schaffen."

Mit mehr als 7.000 Mitarbeitenden und über 350 Unternehmenskunden weltweit startet ValueLabs mit viel Schwung und einer soliden Pipeline in das nächste Kapitel. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft durch KI-gestützte Ergebnisse in großem Umfang neu zu gestalten und zu transformieren.

Information zu ValueLabs:

ValueLabs wurde 1997 gegründet und ist ein globales Unternehmen für agentgestützte KI-Dienstleistungen, das Unternehmen dabei hilft, sich als KI-native Organisationen neu zu erfinden. Das Herzstück dieser Transformation ist AiDE®, die proprietäre Plattform von ValueLabs und das Enterprise-Betriebssystem für das agentbasierte Zeitalter. AiDE® integriert maßgeschneiderte autonome KI-Agenten nahtlos in Softwareentwicklung, Geschäftsabläufe, Analysen und strategische Workflows. Mit über 7.000 Fachleuten, die mehr als 350 Unternehmenskunden weltweit betreuen, nutzt ValueLabs AiDE® und innovative Service-as-Software-Bereitstellungsmodelle, um Produktivität, Agilität und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erschließen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über den folgenden Link: https://www.valuelabs.com/contact-us/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valuelabs-setzt-wachstumskurs-als-unabhangiges-grundergefuhrtes-unternehmen-fort-302662776.html

