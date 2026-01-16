Dax startet unverändert - Verluste in Asien

Nach seinem starken Jahresstart tut sich der Dax inzwischen etwas schwerer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund eine Stunde vor dem Auftakt nahezu unverändert um 25.297 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 25.507 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Das Jahresplus lag damit bei gut 4 Prozent. An der Wall Street war der marktbreite S&P 500 am Vorabend kurz vor seiner Bestmarke wieder abgedreht. Es blieb nur ein schmaler Gewinn. Auch in Asien tut sich am Morgen nicht viel, mit leicht negativer Gesamttendenz.

USA: Dow leicht im Plus

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle. Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.944,47 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25.547,07 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.442 + 0,60 Prozent &P 500 6.944 + 0,26 Prozent Nasdaq 23.530 + 0,25 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang nachgegeben. Der fehlende Schwung an den US-Märkten sorgte auch in Asien für Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende rund 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.936 - 0,12 Prozent Hang Seng 26.923 - 0,40 Prozent CSI 300 4.731 - 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,33 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,83 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 63,59 USD + 0,29 USD WTI 59,06 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 39 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 14 (15) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 616 (625) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 9,40 (8,50) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 115 (120) EUR - 'BUY'

ODDO BHF HEBT INSTONE REAL ESTATE AUF 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 69 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX