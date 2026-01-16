Silber - Läuft und läuft und läuft

Nach fast 150 % Kursplus im vergangenen Jahr setzt der Silberpreis seinen Fabellauf auch im noch jungen Jahr 2026 ohne jede Unterbrechung fort. Mittlerweile hat das Edelmetall sein Allzeithoch bis auf 93,57 USD ausgebaut. Der Vorstoß in „uncharted territory“ ist eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt und wird zudem von der Auflösung der jüngsten Schiebezone zwischen 70 USD und 83 USD begleitet. Rechnerisch ergibt sich aus der Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 13 USD – ein Grund also, warum das Kursziel aus der ganz langfristigen Untertassenformation seit 2011 jetzt unmittelbar ausgeschöpft wurde. Danach ist als Anlaufziel noch die magische „100er-Marke“ zu nennen. Per Saldo zeichnet sich die Silberpreisentwicklung weiterhin durch ein hohes Momentum und einen absolut intakten Aufwärtstrend aus. Wann immer derart starke Trends auftreten, geht es für Anlegerinnen und Anleger darum, möglichst lange dabei zu bleiben und dem Trend, den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben. Als strategische Absicherung ist unverändert die Kombination aus dem Jahresschlusskurs bei 71,26 USD sowie dem Korrekturtief vom Dezember (70,02 USD) prädestiniert. Vorher markiert bereits das Ausbruchslevel bei 83 USD eine wichtige Unterstützung.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

