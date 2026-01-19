Abwärtstrend gebrochen? - Krisen treiben Ölpreis nach oben - ntv Zertifikate 19.01.2026

Nach einem längeren Abwärtstrend ist der #Ölpreis Anfang des Jahres kräftig nach oben gesprungen. Grund waren vor allem die Krisen in Venezuela und im Iran. Wie es jetzt am #Ölmarkt weitergehen könnte, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W