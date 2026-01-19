W​e​r​b​u​n​g von
Abwärtstrend gebrochen? - Krisen treiben Ölpreis nach oben - ntv Zertifikate 19.01.2026

HSBC · Uhr
Nach einem längeren Abwärtstrend ist der #Ölpreis Anfang des Jahres kräftig nach oben gesprungen. Grund waren vor allem die Krisen in Venezuela und im Iran. Wie es jetzt am #Ölmarkt weitergehen könnte, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.

