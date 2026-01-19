EQS-News: CEO-Vertrauen in Umsatzprognosen erreicht Fünfjahrestief - KI wird zum entscheidenden Faktor zwischen Vorreitern und Nachzüglern: PwC 2026 Global CEO Survey

EQS-News: PwC / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Nur drei von zehn (30 %) CEOs sind zuversichtlich, was das Umsatzwachstum im Jahr 2026 betrifft, da die meisten Schwierigkeiten haben, ihre Investitionen in KI in greifbare Erträge umzuwandeln.

Jeder achte CEO (12 %) gibt an, dass KI sowohl Kosten- als auch Umsatzvorteile gebracht hat, während Unternehmen, die KI auf einer soliden Grundlage skaliert haben, einen Vorsprung erzielen.

Zunehmende Bedenken hinsichtlich Zöllen und Cyberrisiken verstärken den Druck, da CEOs sich fragen, ob sie schnell genug umstellen.

Die Vereinigten Staaten bleiben das beliebteste Ziel für globale Investitionen, wobei das Interesse an Indien im Vergleich zum Vorjahr um das Doppelte gestiegen ist

DAVOS, Schweiz, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Vertrauen der CEOs in die Umsatzaussichten ihrer Unternehmen ist auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gesunken, da Unternehmensleiter mit ungleichmäßigen Erträgen aus künstlicher Intelligenz, steigenden geopolitischen Risiken und zunehmenden Cyber-Bedrohungen konfrontiert sind.

Laut dem 29. Global CEO Survey von PwC geben nur drei von zehn (30 %) CEOs an, dass sie hinsichtlich des Umsatzwachstums in den nächsten 12 Monaten zuversichtlich sind – ein Rückgang gegenüber 38 % im Jahr 2025 und 56 % im Jahr 2022. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass CEOs sich in einem komplexen Geschäftsumfeld bewegen, das von raschem technologischen Wandel, geopolitischer Unsicherheit und wirtschaftlichem Druck geprägt ist, und dass viele Unternehmen ihre Investitionen noch nicht in konsistente finanzielle Gewinne umsetzen konnten.

Die Umfrage basiert auf den Antworten von 4.454 CEOs aus 95 Ländern und Regionen.

KI wird zum entscheidenden Faktor für Wachstum und Rentabilität

Die wichtigste Frage, die sich CEOs stellen, ist, ob sie sich schnell genug wandeln, um mit dem technologischen Wandel, einschließlich der KI, Schritt zu halten. Zweiundvierzig Prozent nennen dies als ihr Hauptanliegen – deutlich vor den Sorgen um Innovationsfähigkeit oder mittel- bis langfristige Rentabilität (beide 29 %).

Trotz weit verbreiteter Experimente gibt nur jeder achte CEO (12 %) an, dass KI sowohl Kosten- als auch Umsatzvorteile gebracht hat. Insgesamt geben 33 % an, entweder Kosten- oder Umsatzsteigerungen erzielt zu haben, während 56 % sagen, dass sie bisher keine signifikanten finanziellen Vorteile festgestellt haben.

Die Umfrage deutet auf eine zunehmende Kluft zwischen Unternehmen hin, die KI erproben, und solchen, die sie in großem Umfang einsetzen. CEOs, die sowohl Kosten- als auch Umsatzsteigerungen melden, geben mit zwei- bis dreimal höherer Wahrscheinlichkeit an, dass sie KI umfassend in Produkte und Dienstleistungen, die Nachfragegenerierung und strategische Entscheidungsprozesse integriert haben.

Fundamente sind ebenso wichtig wie Größe. CEOs, deren Unternehmen eine solide KI-Grundlage geschaffen haben – beispielsweise durch Rahmenwerke für verantwortungsbewusste KI und Technologieumgebungen, die eine unternehmensweite Integration ermöglichen –, berichten mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit von bedeutenden finanziellen Erträgen. Eine separate Analyse von PwC zeigt, dass Unternehmen, die KI in großem Umfang auf Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse anwenden, eine um fast vier Prozentpunkte höhere Gewinnmarge erzielten als Unternehmen, die dies nicht taten.

Mohamed Kande, Global Chairman von PwC, erklärte:

„2026 wird ein entscheidendes Jahr für die KI. Eine kleine Gruppe von Unternehmen erzielt bereits messbare finanzielle Erträge mit KI, während viele andere noch Schwierigkeiten haben, über Pilotprojekte hinauszukommen. Diese Lücke zeigt sich zunehmend in Bezug auf Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit – und sie wird sich für diejenigen, die nicht handeln, rasch vergrößern."

Das Vertrauen sinkt, da Zölle und Cyberrisiken zunehmen

Das Vertrauen der CEOs hat sich angesichts zunehmender externer Risiken weiter abgeschwächt. Weltweit gibt jeder fünfte CEO (20 %) an, dass sein Unternehmen in den nächsten 12 Monaten einem hohen oder extrem hohen Risiko erheblicher finanzieller Verluste durch Zölle ausgesetzt ist, wobei die Gefährdung je nach Region stark variiert – von 6 % im Nahen Osten über 28 % auf dem chinesischen Festland bis hin zu 35 % in Mexiko. Unter den US-amerikanischen CEOs geben 22 % an, einem hohen Risiko ausgesetzt zu sein.

Die Besorgnis über Cyberrisiken hat stark zugenommen. 31 % der CEOs bezeichnen sie nun als große Bedrohung – gegenüber 24 % im letzten Jahr und 21 % vor zwei Jahren. Als Reaktion darauf geben 84 % an, dass sie im Rahmen ihrer Maßnahmen gegen geopolitische Risiken die Cybersicherheit im gesamten Unternehmen verstärken wollen.

Die Besorgnis über makroökonomische Schwankungen (31 %), technologische Umbrüche (24 %) und geopolitische Entwicklungen (23 %) hat ebenfalls leicht zugenommen, während die Inflationsängste geringfügig zurückgegangen sind (von 27 % im Vorjahr auf 25 %).

Neuerfindung wird zu einer strategischen Notwendigkeit

Trotz der schwierigen Aussichten betrachten CEOs die Neuerfindung zunehmend als wesentlich für das Wachstum. Mehr als vier von zehn Befragten (42 %) geben an, dass ihr Unternehmen in den letzten fünf Jahren begonnen hat, in neuen Sektoren zu konkurrieren. Unter denjenigen, die größere Akquisitionen planen, beabsichtigen 44 %, außerhalb ihrer derzeitigen Branche zu investieren, wobei der Technologiesektor als der attraktivste benachbarte Sektor angesehen wird.

Etwas mehr als die Hälfte der CEOs (51 %) plant, im kommenden Jahr internationale Investitionen zu tätigen. Die Vereinigten Staaten bleiben das beliebteste Reiseziel, wobei 35 % sie unter ihren drei wichtigsten Märkten aufführen. Das Vereinigte Königreich und Deutschland (beide 13 %) sowie das chinesische Festland (11 %) nehmen ebenfalls eine herausragende Stellung ein. Das Interesse an Indien hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. 13 % der CEOs, die internationale Investitionen planen, zählen das Land zu ihren drei bevorzugten Standorten.

Es bestehen weiterhin Ausführungslücken. Nur jeder vierte CEO gibt an, dass sein Unternehmen hohe Risiken bei Innovationsprojekten toleriert, über disziplinierte Prozesse verfügt, um leistungsschwache Initiativen zu stoppen, oder ein definiertes Innovationszentrum oder eine Corporate-Venturing-Funktion betreibt.

Auch die Zeit ist ein Hindernis: CEOs geben an, dass sie 47 % ihrer Zeit mit Themen mit einem Zeithorizont von weniger als einem Jahr verbringen, während nur 16 % für Entscheidungen mit einem Zeithorizont von mehr als fünf Jahren aufgewendet werden.

Mohamed Kande, Global Chairman von PwC, fügte hinzu:

„In Zeiten des raschen Wandels ist der Wunsch, das Tempo zu drosseln, verständlich – jedoch auch mit Risiken verbunden. Der Wert, um den es in der Weltwirtschaft geht, steigt, und das Zeitfenster, um ihn zu nutzen, wird immer kleiner. Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden, sind diejenigen, die bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen und mit Überzeugung in die Fähigkeiten zu investieren, die am wichtigsten sind."

Über den Global CEO Survey 2026 von PwC

Wir haben vom 30. September bis zum 10. November 2025 4.454 CEOs in 95 Ländern und Gebieten befragt. Die globalen und regionalen Zahlen in diesem Bericht sind proportional zum nominalen BIP der Länder gewichtet, sodass die Ansichten der CEOs für alle wichtigen Regionen weitgehend repräsentativ sind. Die Zahlen auf Branchen- und Länderebene basieren auf ungewichteten Daten aus der vollständigen Stichprobe von 4.454 CEOs. Um mehr über die Ergebnisse zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.pwc.com/ceosurvey.

Informationen zu PwC

Bei PwC unterstützen wir unsere Kundschaft dabei, Vertrauen aufzubauen und sich neu zu erfinden, damit sie Komplexität in Wettbewerbsvorteile umwandeln kann. Wir sind ein technisch fortschrittliches, von Menschen getragenes Netzwerk mit mehr als 364.000 Mitarbeitern in 136 Ländern und 137 Territorien. In den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Assurance, Steuern und Recht, Transaktionen und Beratung unterstützen wir unsere Kunden dabei, Dynamik aufzubauen, zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com.

