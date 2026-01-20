DAX® - Ausbruchsmarken im Fokus

Ohne Unterstützung aus den USA, wo gestern Martin Luther King gedacht wurde, musste der DAX® zu Wochenbeginn die erwarteten Gewinnmitnahmen verkraften. Dabei kam es zu einem klassischen Abwärtsgap (25.199 zu 25.071 Punkten). Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt fand also ein erster Stimmungsumschwung statt, zumal mit der beschriebenen Entwicklung eine weitere Kurslücke geschlossen wurde. Konkret handelt es sich um das Pendant vom 7. Januar. Aufgrund dieser Entwicklungen hat der RSI seine obere Extremzone verlassen und damit ein temporäres Ausstiegssignal geliefert. Der nächste wichtige Rückzugsbereich wird durch die ehemalige Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten definiert. Jede Verschnaufpause oberhalb dieser Schlüsselzone werten wir als grundsätzlich gesund. Heute dürften die deutschen „blue chips“ allerdings nochmals schwächer in den Handel starten, sodass es tatsächlich zu einem Rücksetzer an die angeführten Ausbruchsmarken kommen dürfte. Um kurzfristig dagegen in die Erfolgsspur zurückzukehren, müsste der DAX® indes die jüngste Abwärtskurslücke zeitnah schließen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

