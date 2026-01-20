Videoanalyse 20.01.2026
Luxuskonzern LVMH: Aktie ist nach Doppeltop charttechnisch angeschlagen
onvista · Uhr
Jäher Absturz bei LVMH: Eine Abstufung hat die Aktie des Luxuskonzerns auf einen scharfen Abwärtstrend geschickt. Allerdings deutete der Chart auch schon davor Ungemach an.
Im Video analysiert Martin, welche Kursmarken nun als Unterstützung wichtig werden und welches Kursziel nach unten er jetzt für LVMH veranschlagt.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 20.01.2026Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwendeheute, 15:58 Uhr · onvista
Videoanalyse 20.01.2026Applovin: So tief kann die Aktie schlimmstenfalls fallenheute, 15:55 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdenheute, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“heute, 11:59 Uhr · onvista