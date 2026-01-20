Luxuskonzern LVMH: Aktie ist nach Doppeltop charttechnisch angeschlagen

Jäher Absturz bei LVMH: Eine Abstufung hat die Aktie des Luxuskonzerns auf einen scharfen Abwärtstrend geschickt. Allerdings deutete der Chart auch schon davor Ungemach an.

Im Video analysiert Martin, welche Kursmarken nun als Unterstützung wichtig werden und welches Kursziel nach unten er jetzt für LVMH veranschlagt.