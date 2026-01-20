Zollängste bremsen Europas Aktien – DAX setzt Korrektur fort

W​e​r​b​u​n​g von
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag weiter unter Druck. Nach dem Abrutschen unter eine psychologisch wichtige Schwelle zum Wochenauftakt setzt sich die jüngste Abkühlung nach der Rekordjagd fort.

Der DAX startet deutlich schwächer in den Handel. Auch an den internationalen Börsen überwiegt Zurückhaltung, die Leitindizes tendieren abwärts. Die Marktstimmung ist von wachsender Unsicherheit geprägt.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum des Marktinteresses stehen heute die erneut aufgeflammten transatlantischen Spannungen. US‑Präsident Donald Trump hat am Wochenende neue Strafzölle gegen mehrere europäische NATO‑Staaten angekündigt, die bei Ausbleiben eines Abkommens weiter verschärft werden sollen. Diese Entwicklung belastet insbesondere exportorientierte Volkswirtschaften und wirft Fragen zur künftigen Ertragsdynamik europäischer Unternehmen auf. Marktteilnehmer wägen zudem ab, inwieweit die jüngste Eskalation die Investitions‑ und Reformagenda in Europa beeinflussen könnte.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Hypoport
Die Aktie des Finanzdienstleisters startet deutlich schwächer in den Tag. Auslöser sind veröffentlichte Transaktionszahlen der Plattform Europace, die im Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurückblieben. Händler sprechen von einem überraschend schwachen Jahresendgeschäft, was Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsdynamik schürt und zu erhöhtem Verkaufsdruck führt.

Salzgitter
Die Aktien des Stahlherstellers notieren deutlich im Plus und befinden sich auf einem mehrjährigen Allzeithoch aus 2018. Ein Analyst der Investmentbank Oddo BHF stufte das Papier von Underperform auf Outperform hoch. Die Neubewertung löste spürbar erhöhtes Handelsvolumen aus und sorgte dafür, dass sich Salzgitter klar vom schwachen Gesamtmarkt abkoppeln konnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UG98EP 2,06 24529,416062 Punkte 127,3 Open End
DJ Industrial Average Bear UG9HDY 9,2 49694,487595 Punkte 44,85 Open End
DAX® Bull UN1UUY 2,54 24459,105487 Punkte 95,32 Open End
X-DAX® Bull UG75YV 7,54 23968,297093 Punkte 33,65 Open End
DAX® Bull UN1UW7 2,08 24499,355505 Punkte 112,73 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Fraport AG Call UG1LDF 0,17 90,00 EUR 9,33 17.06.2026
Micron Technology Inc. Call UN30KH 1,63 380,00 USD 8,44 18.02.2026
DAX® Call UN2VYB 14,19 24100,00 Punkte 6,48 19.03.2027
Alphabet Inc. (C Shares) Call HD4LNL 0,78 400,00 USD 8,57 17.06.2026
DAX® Put UG2LSM 5,14 24200,00 Punkte 18,29 20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UG5RM9 2,14 27731,690175 Punkte -9 Open End
Palantir Technologies Inc. Long UG87TV 2,16 142,499883 USD 6 Open End
Infineon Technologies AG Long UG02JC 1,56 33,868727 EUR 6 Open End
DAX® Long HD6SGF 13,73 20802,357633 Punkte 6 Open End
Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 13,3 49,875899 USD 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:20 Uhr;

D
DAX
D
DAX (Kursindex)

