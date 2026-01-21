Märkte blicken gespannt auf Davos

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leicht schwächer. Der DAX gibt im frühen Handel moderat nach und zeigt sich zurückhaltender als die meisten internationalen Leitindizes.

In Europa tendiert der Euro Stoxx 50 freundlich, während an den US-Börsen eine leichte Erholung erkennbar ist. Auch der asiatische Handel verlief überwiegend positiv, mit deutlichen Zugewinnen in Tokio. Insgesamt bleibt das Marktumfeld jedoch von Vorsicht geprägt. Makroökonomischer Überblick Im Fokus steht heute der geplante Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Nach den zuletzt ausgesprochenen Zolldrohungen hoffen Marktteilnehmer auf klarere Aussagen zur Handelspolitik. Je nach Tonlage könnten sich neue Impulse für die Aktienmärkte ergeben. Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Obersten Gerichtshof der USA. Dieser befasst sich mit der Frage, ob die Entlassung des Fed-Direktoriumsmitglieds Lisa Cook rechtmäßig war. Eine Entscheidung zugunsten klarer institutioneller Grenzen präsidialer Eingriffe würde als positives Signal für die Unabhängigkeit der US-Notenbank gewertet.

Meistgehandelte Aktien Qiagen

Die Aktien des Diagnostikunternehmens legen vorbörslich erneut deutlich zu. Hintergrund sind anhaltende Übernahmespekulationen, nachdem Medienberichte über Gespräche mit mehreren potenziellen Kaufinteressenten bekannt wurden. Zusätzlich wird der angekündigte Abschied des Vorstandsvorsitzenden als möglicher Katalysator für strategische Veränderungen gesehen. Netflix

Beim Streaming-Anbieter gerät die Aktie nachbörslich unter Druck. Trotz steigender Nutzerzahlen und eines deutlichen Umsatz- und Gewinnanstiegs sorgten Ankündigungen zu Übernahmeplänen und der Aussetzung von Aktienrückkäufen für Zurückhaltung bei Investoren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN1UT6 3,62 24287,815677 Punkte 70,7 Open End Netflix Inc. Bull HD8SW0 7,75 74,074936 USD 9,52 Open End DAX® Bull UN1UUJ 3,27 24322,031159 Punkte 78,37 Open End Silber Bull UN3F7Q 7,24 86,85 USD 11,34 Open End DAX® Bull UN14XN 12,74 23358,905391 Punkte 19,53 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG2DSC 4,15 24000,00 Punkte 19,57 20.03.2026 Gold Call UG4GDW 109,74 3600,00 USD 3,76 20.03.2026 DAX® Put UG23BE 2,56 23200,00 Punkte 20,15 20.03.2026 Meta Platforms Inc. Call UG4CMP 1,71 650,00 USD 10,67 18.03.2026 Amazon.com Inc Call HD4QR7 3,10 210,00 USD 4,63 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD4CY9 1,18 8156,232705 Punkte -5 Open End Pan American Silver Corp. Long UG9QKL 31,57 39,090396 USD 3 Open End Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 14,43 48,555584 USD 5 Open End Südzucker AG Long UG3X7M 6,58 4,746289 EUR 2 Open End Micron Technology Inc. Long HD6HH2 17,48 243,398067 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 10:10 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!