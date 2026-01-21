Zeitung: US-Handelsminister Lutnick bei Veranstaltung in Davos ausgebuht

21. Jan (Reuters) - US-Handelsminister Howard Lutnick ist einem Zeitungsbericht zufolge bei ⁠einem Abendessen ‍des Weltwirtschaftsforums in Davos ausgebuht worden.

Die "Financial Times" berichtete ‌am Mittwoch unter Berufung auf mit der ‍Angelegenheit vertraute Personen, es sei nach aggressiven Äußerungen Lutnicks zu Tumulten gekommen. Bei der vom Chef des ‍Vermögensverwalters Blackrock, Larry Fink, ⁠am Dienstagabend ausgerichteten Veranstaltung hätten Gäste unter lauten Rufen ‍den Raum verlassen. Gastgeber Fink habe versucht, die ⁠Situation zu beruhigen. Details zu Lutnicks Äußerungen oder den Zwischenrufen wurden nicht genannt. ‍Das US-Handelsministerium ‌und das Weltwirtschaftsforum äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.

(Bericht von Ananya Palyekar, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

