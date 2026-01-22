EQS-News: Tatu-Kaffee gewinnt höchste Qualitätsauszeichnungen in Kenia

EQS-News: Tatu City / Schlagwort(e): Sonstiges

TATU CITY, Kenya, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Tatu Coffee Estates Limited wurde bei den National Taste of Harvest Kenya 2025-2026 Awards, dem renommiertesten Wettbewerb des Landes für Kaffeequalität, mit dem ersten und dritten Platz in der Kategorie Washed Arabica ausgezeichnet.

From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited;and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025â€“2026, the countryâ€™s most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.

Die Kategorie der gewaschenen Arabica-Kaffees gilt weithin als die wettbewerbsfähigste des Landes und spiegelt Kenias langjähriges weltweites Renommee für hochwertigen Spezialitätenkaffee wider. Diese doppelte Anerkennung bestätigt die Position von Tatu Coffee unter den führenden Produzenten Kenias und unterstreicht die Stärke seines Anbaumodells und seiner Verarbeitungsprozesse.

Tatu Coffee verfügt über mehr als 6.500 Hektar Kaffeeplantagen, die sich im Besitz von Rendeavour befinden, dem Entwickler der Sonderwirtschaftszone Tatu City, dessen langfristige Investitionsstrategie landwirtschaftliche Praktiken von Weltklasse und eine nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt. Die Größe der Plantagen ermöglicht es Tatu Coffee, die volle Kontrolle über die Qualität zu behalten und gleichzeitig Mengen zu produzieren, die für internationale Spezialitätenmärkte ideal sind.

John Sathya, CEO von Tatu Coffee Estates, sagte: „Seit Jahrzehnten ist kenianischer Kaffee weltweit für seine außergewöhnliche Qualität bekannt. Der erste und der dritte Platz in der Kategorie „Gewaschener Arabica" zeigen, dass der Anbau- und Verarbeitungsansatz von Tatu Coffee beständige, international wettbewerbsfähige Ergebnisse liefert. Diese Anerkennung bestätigt die Arbeit unserer Teams und unser Engagement, kenianischen Spitzenkaffee zu produzieren und gleichzeitig etwas für unsere Mitarbeiter und Gemeinden zu bewirken."

Die preisgekrönten Kaffees wurden aus der regulären Produktion von Tatu Coffee ausgewählt, was beweist, dass die von den Juroren anerkannte Qualität beständig ist und sich nicht auf besondere oder experimentelle Auswahlen beschränkt. Die internationale Jury lobte die Kaffees für ihre komplexen Noten von Orangenblüten, roten Beeren, Marmelade und Konfitüre und hob die vielschichtige Klarheit, Ausgewogenheit, helle Säure und Süße hervor, die mit der Extraktionszeit zunahmen.

Tatu Coffee konzentriert sich ausschließlich auf das Segment der Spezialitätenkaffees und beliefert Röstereien und Abnehmer in Europa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum mit gewaschenem Premium-Arabica. Das Unternehmen beliefert anspruchsvolle Märkte, die Wert auf herkunftsbezogene Qualität legen und nicht auf Kaffee von der Stange.

Die Auszeichnung unterstreicht den Beitrag von Tatu Coffee zur ländlichen Wirtschaft in Kenia. Die Plantagen des Unternehmens bieten Tausende von Dauer- und Saisonarbeitsplätzen, die den Kaffeeanbaugemeinden wichtige Arbeitsplätze und Einkommen verschaffen. Diese Investition unterstützt den Lebensunterhalt und trägt zur Widerstandsfähigkeit des kenianischen Kaffeesektors in einer Zeit bei, in der die nationale Kaffeeproduktion langfristig rückläufig ist.

Alle Tatu-Kaffeeplantagen sind von der Rainforest Alliance zertifiziert, wobei die Nachhaltigkeit im gesamten Betrieb durch Wasserrecycling, Wiederaufforstung, Erhaltung des Ökosystems, verantwortungsvolles Abfallmanagement und Initiativen für das Wohlergehen der Arbeiter verankert ist. Für den Verkauf von Rohkaffee und Partnerschaften wenden Sie sich bitte an info@tatucoffee.com.

