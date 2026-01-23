EQS-News: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team kündigt Kooperationsvereinbarung mit Zuma an

EQS-News: Azumi Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Eine mehrjährige Zusammenarbeit, die Luxusgastronomie als integrierten Performance-Lifestyle-Partner im Spitzensport neu definiert

BRACKLEY, England, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Azumi Ltd., die international anerkannte Restaurantgruppe, die hinter Zuma, ROKA, Oblix und anderen weltweit gefeierten Restaurantkonzepten steht, gibt eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung zwischen Zuma und dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team bekannt.

Diese bedeutsame Allianz ist das erste Mal, dass sich eine globale Lifestyle-Restaurantmarke direkt mit einem Formel-1-Team zusammenschließt und damit eine neue Schnittstelle zwischen Gastlichkeit, Kultur und Spitzensport schafft. Im Rahmen der Vereinbarung wird Zuma der exklusive und offizielle Lifestyle & Dining Curator des Teams.

Das 2002 von Rainer Becker und Arjun Waney gegründete Zuma, die weltweit gefeierte Marke für zeitgenössische japanische Restaurants, hat inzwischen über 25 Standorte weltweit. Die Zusammenarbeit wird eine zentrale Rolle bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Zuma im Jahr 2027 spielen und die Marke als kulturellen Kurator positionieren, der Erlebnisse schafft, die weit über die Rennstrecke hinausgehen.

Zuma wird zusammen mit ausgewählten Azumi-Marken während des gesamten F1-Kalenders aktiv sein, mit einer geplanten Präsenz bei den Grand Prix in Monaco, Silverstone, Madrid und Abu Dhabi, wobei weitere Standorte noch bestätigt werden. Die Zusammenarbeit wird sich auch auf den prestigeträchtigen Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Miami Club und den Las Vegas Club erstrecken, sowie auf gemeinsame Veranstaltungen mit dem Team zu anderen wichtigen Momenten im weltweiten Kulturkalender.

Sven Koch, CEO von Azumi Ltd, kommentiert: „Die Formel 1 ist der Gipfel an Leistung, Präzision und globaler Relevanz - Werte, die den Kern der Marke Zuma ausmachen. Unsere mehrjährige Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ist ein entscheidender Moment nicht nur für Zuma, sondern für die gesamte Hotelbranche. Diese Zusammenarbeit geht über die traditionelle Gastronomie hinaus und führt zu einer echten kulturellen Kuration, die die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, feiern und Spitzenleistungen auf höchstem Niveau erleben. Mit Blick auf unser 25-jähriges Jubiläum gibt diese Partnerschaft den Ton für das nächste Kapitel unserer globalen Reise an. Wir bei Zuma haben schon immer daran geglaubt, dass Essen etwas Kulturelles, Emotionales und Erlebnisorientiertes ist - und als offizieller „Lifestyle & Dining Curator" des Mercedes F1 Teams können wir diese Philosophie auf die weltbeste Sportbühne bringen."

Toto Wolff, Teamchef und CEO des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, sagte: „Als Team sind wir stolz auf unsere Liebe zum Detail und konzentrieren uns darauf, in jedem Aspekt unserer Arbeit das Beste zu geben. Das gilt nicht nur für alles, was wir auf der Strecke tun, sondern auch für alle Berührungspunkte abseits der Strecke. Die Zusammenarbeit mit Zuma, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich Lifestyle und Gastronomie, ermöglicht es uns, unser weltweit führendes Gastronomieangebot noch weiter zu verbessern und das volle Potenzial unserer Räumlichkeiten auf der ganzen Welt zu erschließen. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Zusammenarbeit die Art und Weise verbessert, wie unsere Gäste in dieser Saison und in den kommenden Jahren mit dem Team in Kontakt kommen."

Rich Sanders, Chief Commercial Officer, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Zuma im Mercedes AMG PETRONAS F1 Team Ökosystem willkommen zu heißen. Ihr weltweites Renommee für außergewöhnliche Lifestyle- und Gastronomieerlebnisse passt perfekt zu unserem Bestreben, unseren Partnern, Gästen und Fans erstklassige Gastlichkeit zu bieten. Die Integration in unser Programm stärkt die Breite unseres Angebots auf internationaler Ebene und bringt eine neue Dimension in die Beziehungen zwischen den Menschen und unserem Team."

Verwurzelt in einer gemeinsamen DNA von Präzision, Leistung, Handwerkskunst und globalem Einfluss, bringt die Partnerschaft zwei Marken zusammen, die auf höchstem Niveau in ihren jeweiligen Welten agieren und eine neue Vision für die Integration von Luxusgastronomie mit modernem Sport und Kultur definieren.

Weitere Einzelheiten der Vereinbarung sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Über ZumaZuma wurde im Jahr 2002 von Rainer Becker und Arjun Waney mitbegründet. Zuma London, das erste eröffnete Restaurant, bleibt die Heimat der Marke. Zuma hat bereits mehrere Standorte auf der ganzen Welt erfolgreich eröffnet, darunter Hongkong (2007), Dubai (2008), Istanbul (2008), Miami (2010), Bangkok (2011), Abu Dhabi (2014), New York (2015), Rom (2016), Las Vegas (2017), Boston (2019), Madrid (2021), Malediven (2022), Cannes (2024) und Riad (2024).

Zusätzlich zu den ständigen Restaurants hat Zuma eine Reihe von Pop-up- und saisonalen Lokalen an den gefragtesten Orten der Welt, darunter die Halbinsel Datca (Marmaris), Bodrum, Phuket, Kitzbühel, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo und Capri.

