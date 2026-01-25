EQS-News: CATL und die Ellen Macarthur Foundation geben mit wegweisendem Whitepaper die Richtung für kreislauffähige EV-Batterien vor

EQS-News: Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

CATL und die Ellen Macarthur Foundation geben mit wegweisendem Whitepaper die Richtung für kreislauffähige EV-Batterien vor



25.01.2026 / 04:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DAVOS, Schweiz, 25. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Leading The Charge - Turning risk into reward with a circular economy for EV batteries and critical minerals, (Vorreiterrolle – Risiken in Chancen verwandeln mit einer Kreislaufwirtschaft für EV-Batterien und kritische Mineralien), ein Whitepaper, das von der Ellen MacArthur Foundation während des Weltwirtschaftsforums 2026 veröffentlicht wurde, ist die erste integrierte, umsetzbare Roadmap für eine Kreislauf-Wertschöpfungskette für EV-Batterien, die auf der realen industriellen Praxis basiert. Es ist auch ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen CATL und der Stiftung.

Der Bericht wurde unter Mitwirkung von über 30 führenden Organisationen aus dem gesamten EV-Batterie-Ökosystem – darunter CATL, DHL, Volvo und JLR sowie Forschungseinrichtungen und NGOs – erstellt und gibt eine klare, branchenorientierte Richtung vor, wie EV-Batterien konstruiert, verwendet, zurückgewonnen und wiederverwertet werden müssen, um ihren Wert zu maximieren und systemische Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren.

Als strategischer Gründungspartner der Critical Minerals Mission der Stiftung arbeitete CATL eng mit der Stiftung und Branchenkollegen zusammen, um die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in praktische, umsetzbare Maßnahmen zu übersetzen, die auf realen Betriebserfahrungen basieren. Die Roadmap unterstützt auch das globale Engagement von CATL für Kreislaufwirtschaft im Energiebereich, einschließlich seines langfristigen Ziels, das Wachstum des Batteriemarktes von der Gewinnung neuer Rohstoffe zu entkoppeln.

Sie hebt die Chancen hervor, die ein kreislauffähiges EV-Batteriesystem in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Produktentwicklung und Wertschöpfung insgesamt bieten kann. Indem Batterien und ihre kritischen Mineralien über mehrere Lebenszyklen hinweg weiterverwendet werden, wird der Bedarf an neu gewonnenen Materialien reduziert, Emissionen gesenkt und die Integration erneuerbarer Energien gefördert. Außerdem wird der wirtschaftliche Wert gesteigert, indem die Materialeffizienz verbessert, Abfall und Betriebskosten gesenkt und neue Einnahmequellen geschaffen werden. Gleichzeitig wird die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette gestärkt und der wirtschaftliche Nutzen gerechter auf die Regionen verteilt, was zeigt, dass ein systemischer, zirkulärer Ansatz potenzielle Risiken in strategische, wertschöpfende Chancen verwandelt.

Fünf Lichtblicke für ein zirkuläres EV-Batteriesystem

Das Whitepaper identifiziert fünf miteinander verknüpfte Maßnahmen, die erforderlich sind, um Batteriematerialien in hochwertiger Nutzung zu halten und die Widerstandsfähigkeit des Systems zu stärken:

Batterien für die Kreislaufwirtschaft und nicht für die Entsorgung entwerfen Überdenken des Batterieservices innerhalb optimierter Energie-Mobilitätssysteme Skalieren zirkulärer Geschäftsmodelle, die Batterien als langfristige Vermögenswerte behandeln Aufbau regionaler Kreislaufinfrastrukturen und gemeinsame Investitionen darain Ermöglichung eines zirkulären Betriebssystems durch Daten, Standards und Richtlinien

CATL-Maßnahmen bereits in der Praxis

CATL setzt diese Maßnahmen auf Systemebene bereits in allen seinen Betrieben um. Durch die Trennung der Batterie vom Fahrzeug verwaltet CATL Batterien als zentral verwaltete Vermögenswerte, erhöht die Auslastung, ermöglicht planmäßige Wartungen und gewährleistet eine vorhersehbare Rendite am Ende der Nutzungsdauer. Heute betreibt CATL mehr als 1.000 Wechselstationen für Personenkraftwagen und über 300 für Nutzfahrzeuge, unterstützt durch ein wachsendes Ökosystem von mehr als 100 Partnern.

Diese Systemintegration ermöglicht eine hochwertige Rückgewinnung in großem Maßstab. Die Recyclingaktivitäten von CATL erzielen Rückgewinnungsraten von 99,6 % für Nickel, Kobalt und Mangan und 96,5 % für Lithium, wobei die Verarbeitungskapazität auf 270.000 Tonnen pro Jahr erweitert wird. Parallel dazu setzt CATL alternative Chemikalien wie Natrium-Ionen-Batterien ein, verwendet weit verbreitete Materialien und reduziert die Lebenszyklus-Kohlenstoffemissionen pro Kilowattstunde um bis zu 60 %, wodurch die Kreislaufleistung in den Bereichen Mobilität, Austausch und Energiespeicherung verbessert wird.

Gemeinsam skalieren

Bei der Leadership Briefing der Stiftung betonte Jiang Li, stellvertretender Vorsitzender und Vorstandssekretär von CATL: „Dieser Bericht markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem globalen Weg zu einer Kreislaufwirtschaft für Batterien. Kreislaufsysteme für Batterien müssen nun über Regionen, Branchen und Anwendungen hinweg – von Elektrofahrzeugen bis hin zur Energiespeicherung – skaliert und an unterschiedliche Marktkontexte angepasst werden."

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen ist eine Kreislaufwirtschaft für Batterien und kritische Mineralien nicht mehr optional – sie ist unerlässlich für Erschwinglichkeit, Widerstandsfähigkeit und langfristiges Wachstum bei gleichzeitiger Verringerung der ökologischen und sozialen Auswirkungen", sagte Wen-Yu Weng, Executive Leader für kritische Mineralien bei der Ellen MacArthur Foundation. „EV-Batterien sind strategische Vermögenswerte, und zirkuläre Ansätze sind der Schlüssel, um ihren Wert zu erhalten und sicherzustellen, dass kritische Mineralien niemals zu Abfall werden. Wir begrüßen den Beitrag von CATL und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um ein wirklich kreislauffähiges Batteriesystem zu skalieren und die umfassendere Energiewende zu unterstützen."

Für CATL untermauert diese Agenda direkt seinen Weg zur CO2-Neutralität – aufbauend auf der Erreichung der CO2-Neutralität in allen seinen Batteriewerken und seinem Ziel, bis 2035 CO2-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Die Veröffentlichung des Berichts markiert einen ersten Meilenstein in der umfassenderen Zusammenarbeit zwischen CATL und der Stiftung zur Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft für kritische Mineralien. In der nächsten Phase wird der Schwerpunkt auf der Überprüfung dieser Ansätze in realen Umgebungen liegen, um zu verstehen, wie Design, Nutzung, Lebensdauerverlängerung, Sammlung und Recyclingkreisläufe in großem Maßstab zusammenwirken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868584/GECC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-und-die-ellen-macarthur-foundation-geben-mit-wegweisendem-whitepaper-die-richtung-fur-kreislauffahige-ev-batterien-vor-302669495.html