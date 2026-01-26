Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AGNC Investment
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alexandria Real Estate Equities
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BROWN & BROWN
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Dynex Capital
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Epiroc A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fanuc
|Bericht 3. Quartal 2025
|GRACO
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HydroGraph Clean Power
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NINE MILE METALS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nucor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ryanair
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sanmina
|Bericht 1. Quartal 2026
|Stabilus
|Bericht 1. Quartal 2026
|Steel Dynamics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|W.R. Berkley
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
