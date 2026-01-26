Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.01.2026

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGNC InvestmentBericht Geschäftsjahr 2025
Alexandria Real Estate EquitiesBericht Geschäftsjahr 2025
BROWN & BROWNBericht Geschäftsjahr 2025
Dynex CapitalBericht Geschäftsjahr 2025
Epiroc ABericht Geschäftsjahr 2025
FanucBericht 3. Quartal 2025
GRACOBericht Geschäftsjahr 2025
HydroGraph Clean PowerBericht Geschäftsjahr 2025
NINE MILE METALSBericht Geschäftsjahr 2025
NucorBericht Geschäftsjahr 2025
RyanairBericht 3. Quartal 2026
SanminaBericht 1. Quartal 2026
StabilusBericht 1. Quartal 2026
Steel DynamicsBericht Geschäftsjahr 2025
W.R. BerkleyBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

