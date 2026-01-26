Trading-Chance GBP/USD: Korrektur voraus?

Zuletzt sehr stark zeigte die sich Britische Pfund. Ganz frisch schossen die Notierungen auf 1,37 USD hinauf, womit sich der Kurs jenem Level nähert, von dem aus die jüngste Korrektur gestartet war. Zudem haben wir ab dem morgigen Dienstag ein saisonales Setup in die gleiche Richtung, welches wir auch erläutern. Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es zwar angenehm ist, wenn mehrere verschiedene Herangehensweisen ein- und dasselbe Trading-Signal generieren. Was im Kopf bei Tradern dann aber gerne passiert ist, dass sie diese Trades als besonders sicher einschätzen und höhere Einsätze fahren. Davor kann man nur warnen. Es können auch ein halbes Dutzend Ansätze gleichzeitig falsch liegen. Es ist einer von tausenden von Trades, die in diesem Jahr getätigt werden, und er wird nicht höher gewichtet, als andere.

Saisonales Setup

Ein Baustein unserer breit diversifizierten Handels-Portfolios sind rein zeitbasierte Trades. Sie gründen auf starken saisonalen Effekten und zyklischen Mustern. Unser Setup steigt Short am 27.1. ein und steigt alljährlich Mitte März (15.3.) aus. Damit nutzt die Strategie eine potenzielle Schwäche-Phase in dieser Währung, die unter anderem mit Zins-Trends zu dieser Jahreszeit zu tun hat, die Vorbereitung des TaxDays ist und vor allem das Ende der kalten Jahreszeit als Grundlage hat. Das Pfund ist sehr sensibel für Preisveränderungen bei Erdgas. Großbritannien ist stark davon abhängig, so dass stark steigende Erdgas-Preise das Pfund vorübergehend belasten, da sie die Handelsbilanz negativ trüben. Wenn überdurchschnittlich viel dieser Energie eingekauft werden muss, tauscht man in großem Stil Pfund gegen eine teure Energie-Ressource. Das lastet auf der Handelsbilanz und das wiederum belastet das Pfund. Dieser Effekt könnte alsbald einsetzen.

Huge-Range-Open Strategie

Eine von René Wolfram vor 15 Jahren entwickelte Strategie ist das technische Setup der Huge-Range-Open. Es fußt auf der Beobachtung, dass einige Märkte (u.a. das Pfund) dazu neigen, die Eröffnung einer XL-Kerze erneut zu testen und dort zu drehen, um anschließend die gesamte Impulskerze abzuhandeln. Im Chart haben wir zwei solcher Situationen aus der jüngeren Vergangenheit hervorgehoben. Sie sehen im Monats-Chart große, Trendkerzen (in beiden Fällen abwärts gerichtet), deren Eröffnung später erneut angelaufen wurde. Es folgte abermals die Strecke von der Eröffnung zum Schlusskurs dieser XL-Kerze. Aktuell liegt ein Setup aus dem Juli 2025 vor. Die damalige Monatseröffnung war bei 1,3739 USD gelegen. Unsere Strategie lauert auf einen neuerlichen Test dieses Levels und steigt dann Short ein mit Ziel 1,3224 (dem Schlusskurs des Monats Juli 2025). Zudem ist noch ein weiteres Setup aktiv, das vom Oktober 2024 her rührt und dessen Ziel bei 1,2881 USD liegt. Ergo: Der Plan ist, bei 1,3739 USD eine Position Short auf GBP/USD zu eröffnen und diese mit mittelfristigen Zielen bei 1,3224 und 1,2881 USD zu handeln.

Fazit

Wir haben gleich zwei unterschiedliche Setups, die zeitnah einen Short auf das Britische Pfund nahelegen. Wir haben für diese Strategie ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, mit dem Sie an einer möglichen Schwäche von „Cable“, wie das Pfund in Trader-Kreisen auch genannt wird, partizipieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 1,4851 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,37 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 11,76. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN2XHE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,32 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN2XHE ISIN DE000UN2XHE3 Basispreis 1,4851 USD K.O.-Schwelle 1,4851 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 11,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

