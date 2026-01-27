EQS-News: hep global plant Solarpark mit Batteriespeicher in Schongau

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep global plant Solarpark mit Batteriespeicher in Schongau



Güglingen, 27. Januar 2026 – Die hep global GmbH, Spezialist für die Projektentwicklung von Solarprojekten, erweitert einen bestehenden Solarpark in Schongau, Bayern, und setzt damit einen wichtigen Meilenstein: Erstmals realisiert das Unternehmen in Deutschland einen Standort mit einem vollständig integrierten Batteriespeicher. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Photovoltaik-Spezialisten Volllast GmbH.

Das Projekt verfügt über eine Leistung von rund 8 MWp. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 6,1 MWh und eine Leistung von 3 MW. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2026.Mit einer jährlichen Stromproduktion von mehr als 9,3 Millionen Kilowattstunden kann der Solarpark künftig rund 2.744 Haushalte versorgen. Die Betriebsdauer ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die Integration eines leistungsstarken Batteriespeichers. Er ermöglicht die Zwischenspeicherung von erzeugter Energie und eine bedarfsgerechte Einspeisung ins Netz – auch dann, wenn keine Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Dadurch trägt der Solarpark Schongau zu einer stabileren und zukunftsfähigen Energieversorgung bei.

Mit dem Vorliegen aller Genehmigungen tritt das Projekt nun in die abschließende Phase der technischen Planung ein. Die Finanzierung erfolgt gemeinschaftlich durch zahlreiche Einzelinvestoren und macht das Projekt zu einem gelebten Beitrag zur Energiewende.

Erstes Projekt aus Partnerschaft mit Volllast GmbH

Das Projekt ist das erste Projekt aus der strategischen Partnerschaft mit Volllast, die darauf abzielt, gemeinsam Solarprojekte umzusetzen. In der gemeinsamen Kooperation bringt die Volllast GmbH, ein in Süddeutschland verwurzelter PV-Spezialist, ihre Expertise in der lokalen Flächensicherung und Projektierung ein. Im Gegenzug kümmert sich der hep global-Konzern um die technische Planung, Finanzierung, Bau, Stromvermarktung sowie die Betriebsführung. Für 2026 sind weitere Projekte mit Volllast in der Region geplant.

Weitere Informationen und aktuelle Projektfortschritte stehen auf der Projekt-Website zur Verfügung: https://hepsolar.com/projekt-schongau/



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



