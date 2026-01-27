Schweizer Pharmahersteller

Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Marlon Trottmann / Shutterstock.com

Der Schweizer Pharmahersteller Roche hat in Studien positive Ergebnisse mit einem Mittel gegen starkes Übergewicht (Adipositas) erzielt. In den Tests der Phase II mit dem Wirkstoff CT-388 hätten die Probanden binnen 48 Wochen im Durchschnitt mehr als ein Fünftel Prozent ihres Körpergewichts verloren, teilte der Konzern am Dienstag in Basel mit. Dabei sei den Teilnehmenden das Mittel einmal wöchentlich subkutan - also unter die Haut - gespritzt worden.

Den größten Effekt erzielte Roche mit der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel mehr als 30 Prozent.

Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte - deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.

Das Medikament wurde insgesamt gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab.

Roche wertet die Ergebnisse als wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Therapien gegen Adipositas, eines der größten Risiken weltweit für chronische Erkrankungen. Auf Basis der nun publizierten Daten plant Roche den Start groß angelegter zulassungsrelevanter Studien der Phase III, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments weiter zu prüfen. Mit seinen Tests zielt der Konzern auf einen milliardenschweren und stark wachsenden Markt für Gewichtssenker, den aktuell der US-Konzern Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Roche
Roche Holding
Novo Nordisk

Das könnte dich auch interessieren

Rossmann plant Online-Apotheke
Redcare-Aktie kommt wieder unter Druck - neue Wettbewerber23. Jan. · dpa-AFX
Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentheute, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Labor- und Diagnostikspezialist
Qiage-Aktie testet Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber22. Jan. · dpa-AFX
Qiage-Aktie testet Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte Erholung in langsamerem Tempo fortsetzen22. Jan. · dpa-AFX
Wall Street dürfte Erholung in langsamerem Tempo fortsetzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News