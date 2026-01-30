7 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Die Der traditionelle Jahresauftakt im deutschsprachigen Raum, der Börsentag Dresden, rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum „Bulle & Bär im Visier“. Am 31. Januar 2026 erleben Sie den ganzen Tag erstklassige Top-Referenten. Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Das komplette Programm wird als Livestream übertragen. 

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.

Samstag, 31.01.2026
10:00 Andrei Anissimov
Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
11:00 André Stagge
Jahresausblick 2026: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
12:00 Carlos Martins
My First Trade - Der beste Weg, mit dem Trading zu starten
13:00 Roland Ullrich
Erfolgsmodell Trading: Wie sieht es genau aus?
14:00 Jörg Graichen
Frei leben statt reich träumen
15:00 Dr. Matthias Blankenberg-Teich
Systematisch gewinnen statt zufällig richtig liegen - Mit professionellem Backtesting zu stabileren Trading-Ergebnissen
16:00 Stefan Fröhlich
Erfolgreiche Strategien für Gold, Dax und Co.

