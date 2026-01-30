Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.01.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Air Products & ChemicalsBericht 1. Quartal 2026
American ExpressBericht Geschäftsjahr 2025
ATOSS SoftwareBericht Geschäftsjahr 2025
Canadian National RailwayBericht Geschäftsjahr 2025
Charter CommunicationsBericht Geschäftsjahr 2025
ChevronBericht Geschäftsjahr 2025
Church & DwightBericht Geschäftsjahr 2025
Colgate-PalmoliveBericht Geschäftsjahr 2025
Exxon MobilBericht Geschäftsjahr 2025
First PhosphateBericht 1. Quartal 2027
Lyondellbasell IndustriesBericht Geschäftsjahr 2025
RaiffeisenBericht Geschäftsjahr 2025
RegeneronBericht Geschäftsjahr 2025
SOFI TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
VerizonBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

