Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Air Products & Chemicals
|Bericht 1. Quartal 2026
|American Express
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ATOSS Software
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Canadian National Railway
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Charter Communications
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Chevron
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Church & Dwight
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Colgate-Palmolive
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Exxon Mobil
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|First Phosphate
|Bericht 1. Quartal 2027
|Lyondellbasell Industries
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Raiffeisen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Regeneron
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SOFI Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Verizon
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
