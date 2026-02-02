Musk legt SpaceX und xAI zusammen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Austin (dpa) - Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte.

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund
Preis schwankt extrem
Bei Gold heißt es jetzt: Ruhe bewahren02. Feb. · onvista
Bei Gold heißt es jetzt: Ruhe bewahren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News