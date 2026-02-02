Dax Chartanalyse 02.02.2026

Schwache Eröffnung im Dax wird gekauft

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.80024.900
Dax-Unterstützung24.40024.200

Dax-Rückblick:

Der Dax kam am vergangenen Freitag nicht mehr wirklich voran und startete die neue Handelswoche zunächst deutlich schwächer im Bereich der Marke von 24.400 Punkten. Kurz nach der Eröffnung übernahmen allerdings direkt die Käufer das Kommando - der Eröffnungsverlust wurde noch in der ersten Handelsstunde wieder ausgeglichen und der deutsche Leitindex drehte sogar direkt ins Plus.

Dax-Ausblick: 

Die bullische Kursreaktion nach der schwachen Eröffnung heute Morgen dreht die kurzfristige Chartsituation zu Gunsten der Käuferseite. gelingt ein Ausbruch über den Horizontalwiderstand um 24.600 Punkte wäre eine Fortsetzung der Erholungsbewegung bis auf 24.700 Punkte, potenziell 24.800 Punkte zu präferieren.

Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 24.400 Punkten (Unterstützungszone) nimmt den Käufern wieder den Wind aus den Segeln, bis dahin ist tendenziell die Longseite zu präferieren.

