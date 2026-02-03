DAX setzt Erholung fort – internationale Märkte überwiegend freundlich

Der DAX setzt am Dienstag seine Erholung fort und bewegt sich im frühen Handel weiter nach oben. Auch an den internationalen Aktienmärkten überwiegt ein freundlicher Ton. Die europäischen Standardwerte zeigen sich stabil, während die US-Leitindizes leicht zulegen. In Asien präsentierte sich der japanische Markt ebenfalls fester.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus stehen heute mehrere richtungsweisende Konjunktursignale. Am Vormittag richten sich die Blicke auf Deutschland, wo sowohl die Arbeitsmarktdaten für Januar als auch die erste Schätzung zum BIP des vierten Quartals veröffentlicht werden – beides wichtige Gradmesser für die Lage der größten Volkswirtschaft der Eurozone.

Für die Eurozone folgt ebenfalls die vorläufige BIP-Schätzung für das Schlussquartal, die Hinweise auf die Wachstumsdynamik zum Jahresende liefert.

Am Nachmittag dürfte aus den USA der JOLTS‑Bericht zu offenen Stellen besondere Aufmerksamkeit erhalten, da er als sensibler Indikator für die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt gilt. Meistgehandelte Aktien im Blick Sartorius zeigte sich schwächer. Zwar will der Labor- und Pharmazulieferer an die jüngste operative Erholung anknüpfen, der vorsichtige Ausblick auf das laufende Jahr bremst jedoch die Fantasie. Besonders die zurückhaltenden Erwartungen dämpfen die kurzfristige Kursentwicklung. Siltronic notiert unter Druck. Der Waferhersteller berichtete über anhaltenden Preisdruck, Wechselkurseffekte und Lieferverschiebungen. Die fehlende konkrete Prognose für das neue Jahr sorgt für Zurückhaltung bei Anlegern, auch wenn die vorläufigen Zahlen das schwierige Umfeld widerspiegeln.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN42HS 14,14 71,40 USD 5,34 Open End Silber Bull UN2RZ9 15,61 69,276287 USD 4,74 Open End DAX® Bull UN2GW1 6,86 24383,157133 Punkte 35,17 Open End DAX® Bull UN14XP 16,52 23409,810852 Punkte 14,93 Open End X-DAX® Bull UG98E7 8,58 24203,835167 Punkte 28,21 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Schneider Electric SA Call UG1NUR 0,49 300,00 EUR 10,36 24.06.2026 Baidu Inc. ADR Call UN06AZ 1,91 150,00 USD 3,92 16.09.2026 DAX® Put UN2VNC 4,45 25400,00 Punkte 37,31 20.02.2026 SAP SE Call HD6Q9X 0,76 220,00 EUR 6,6 23.12.2026 Rheinmetall AG Call UG6DD8 0,83 1880,00 EUR 8,74 25.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG5RM8 8,58 23029,54825 Punkte 14 Open End DAX® Long UN0GLQ 1,08 23882,418994 Punkte 27 Open End DAX® Short UN2HU9 3,13 26036,761727 Punkte -20 Open End DAX® Short UN384C 6,64 25651,951877 Punkte -29 Open End S&P 500 Long HD4CXP 5,72 6202,53373 Punkte 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:05 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!