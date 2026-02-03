DAX setzt Erholung fort – internationale Märkte überwiegend freundlich
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute mehrere richtungsweisende Konjunktursignale. Am Vormittag richten sich die Blicke auf Deutschland, wo sowohl die Arbeitsmarktdaten für Januar als auch die erste Schätzung zum BIP des vierten Quartals veröffentlicht werden – beides wichtige Gradmesser für die Lage der größten Volkswirtschaft der Eurozone.
Für die Eurozone folgt ebenfalls die vorläufige BIP-Schätzung für das Schlussquartal, die Hinweise auf die Wachstumsdynamik zum Jahresende liefert.
Am Nachmittag dürfte aus den USA der JOLTS‑Bericht zu offenen Stellen besondere Aufmerksamkeit erhalten, da er als sensibler Indikator für die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt gilt.
Meistgehandelte Aktien im Blick
Sartorius zeigte sich schwächer. Zwar will der Labor- und Pharmazulieferer an die jüngste operative Erholung anknüpfen, der vorsichtige Ausblick auf das laufende Jahr bremst jedoch die Fantasie. Besonders die zurückhaltenden Erwartungen dämpfen die kurzfristige Kursentwicklung.
Siltronic notiert unter Druck. Der Waferhersteller berichtete über anhaltenden Preisdruck, Wechselkurseffekte und Lieferverschiebungen. Die fehlende konkrete Prognose für das neue Jahr sorgt für Zurückhaltung bei Anlegern, auch wenn die vorläufigen Zahlen das schwierige Umfeld widerspiegeln.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN42HS
|14,14
|71,40 USD
|5,34
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2RZ9
|15,61
|69,276287 USD
|4,74
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN2GW1
|6,86
|24383,157133 Punkte
|35,17
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14XP
|16,52
|23409,810852 Punkte
|14,93
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG98E7
|8,58
|24203,835167 Punkte
|28,21
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Schneider Electric SA
|Call
|UG1NUR
|0,49
|300,00 EUR
|10,36
|24.06.2026
|Baidu Inc. ADR
|Call
|UN06AZ
|1,91
|150,00 USD
|3,92
|16.09.2026
|DAX®
|Put
|UN2VNC
|4,45
|25400,00 Punkte
|37,31
|20.02.2026
|SAP SE
|Call
|HD6Q9X
|0,76
|220,00 EUR
|6,6
|23.12.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6DD8
|0,83
|1880,00 EUR
|8,74
|25.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG5RM8
|8,58
|23029,54825 Punkte
|14
|Open End
|DAX®
|Long
|UN0GLQ
|1,08
|23882,418994 Punkte
|27
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2HU9
|3,13
|26036,761727 Punkte
|-20
|Open End
|DAX®
|Short
|UN384C
|6,64
|25651,951877 Punkte
|-29
|Open End
|S&P 500
|Long
|HD4CXP
|5,72
|6202,53373 Punkte
|9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:05 Uhr;
