Märkte heute

Novo Nordisk, Lumentum, AMD: Ausblick, AI-Dynamik, Bewertungsfragen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA TePla, Wacker Chemie, Infineon Technologies, Novo Nordisk, PepsiCo, PayPal, Chipotle Mexican Grill, Super Micro Computer, Lumentum, Advanced Micro Devices.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Novo Nordisk – Ausblick verunsichert

Starke Q4-Zahlen treffen auf einen überraschend vorsichtigen Ausblick. Wettbewerb, Preise und Margen rücken stärker in den Fokus – und die Frage stellt sich, wie viel davon bereits im Kurs steckt.

Lumentum – AI-Wachstum mit Substanz

Ein Quartal, das Erwartungen klar übertroffen hat. Entscheidend ist nicht nur das Wachstum, sondern die Kombination aus Nachfrage, Marge und Visibilität – und was davon wirklich nachhaltig ist.

AMD – starke Zahlen, skeptischer Markt

Operativ überzeugt AMD, doch die Aktie reagiert verhalten. Der Markt schaut weniger auf das Heute als auf die Umsetzung der großen AI-Pläne in den kommenden Jahren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta
adidas
Alphabet A
Lufthansa
Coinbase
Salesforce
PepsiCo
Alphabet C
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetheute, 14:40 Uhr · onvista
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Alle Premium-News