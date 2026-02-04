Novo Nordisk, Lumentum, AMD: Ausblick, AI-Dynamik, Bewertungsfragen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA TePla, Wacker Chemie, Infineon Technologies, Novo Nordisk, PepsiCo, PayPal, Chipotle Mexican Grill, Super Micro Computer, Lumentum, Advanced Micro Devices.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk – Ausblick verunsichert
Starke Q4-Zahlen treffen auf einen überraschend vorsichtigen Ausblick. Wettbewerb, Preise und Margen rücken stärker in den Fokus – und die Frage stellt sich, wie viel davon bereits im Kurs steckt.
Lumentum – AI-Wachstum mit Substanz
Ein Quartal, das Erwartungen klar übertroffen hat. Entscheidend ist nicht nur das Wachstum, sondern die Kombination aus Nachfrage, Marge und Visibilität – und was davon wirklich nachhaltig ist.
AMD – starke Zahlen, skeptischer Markt
Operativ überzeugt AMD, doch die Aktie reagiert verhalten. Der Markt schaut weniger auf das Heute als auf die Umsetzung der großen AI-Pläne in den kommenden Jahren.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–