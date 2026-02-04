Novo Nordisk, Lumentum, AMD: Ausblick, AI-Dynamik, Bewertungsfragen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk – Ausblick verunsichert

Starke Q4-Zahlen treffen auf einen überraschend vorsichtigen Ausblick. Wettbewerb, Preise und Margen rücken stärker in den Fokus – und die Frage stellt sich, wie viel davon bereits im Kurs steckt.

Lumentum – AI-Wachstum mit Substanz

Ein Quartal, das Erwartungen klar übertroffen hat. Entscheidend ist nicht nur das Wachstum, sondern die Kombination aus Nachfrage, Marge und Visibilität – und was davon wirklich nachhaltig ist.

AMD – starke Zahlen, skeptischer Markt

Operativ überzeugt AMD, doch die Aktie reagiert verhalten. Der Markt schaut weniger auf das Heute als auf die Umsetzung der großen AI-Pläne in den kommenden Jahren.