Amazon-Aktie fällt nachbörslich deutlich

Nach Veröffentlichung der Jahreszahlen hat der Aktienkurs des Onlinehandels- und Cloud-Computing-Anbieters Amazon deutlich nachgegeben. Kurz nach Bekanntgabe der Eckdaten zum Schlussquartal 2025 notierte die Aktie im nachbörslichen US-Handel in der Spitze gut zehn Prozent im Minus gegenüber dem Schlusskurs von 223 Dollar und fiel kurzzeitig unter der 200-Dollar-Marke.

Amazon hatte fürs vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,95 Dollar verkündet, zwei Cent weniger als von Analysten erwartet. Beim Umsatz lag der Konzern mit 213 Milliarden Dollar leicht oberhalb der Erwartungen. Analysten hatten rund 211 Milliarden Dollar prognostiziert.

Neben den Zahlen kündigte Amazon an, im kommenden Jahr Investitionen von 200 Milliarden Dollar zu tätigen. Dieser Wert ist deutlich höher als erwartet. Analysten hatten im Schnitt Investitionen von weniger als 150 Milliarden angenommen.