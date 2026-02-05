Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzial

Der jüngste Kursverlauf sendet ein klares Warnsignal an technisch orientierte Marktteilnehmer. Nach Monaten stabiler Entwicklung hat ein trendfolgender Indikator nun auf Verkauf gedreht. Der Bruch wichtiger charttechnischer Marken spricht für eine veränderte Marktdynamik. Zwar sind kurzfristige Gegenbewegungen möglich, doch solange zentrale Widerstandsbereiche nicht zurückerobert werden, bleibt der übergeordnete Trend negativ. Aus technischer Sicht überwiegen derzeit die Risiken.

