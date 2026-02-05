Nasdaq Livetrading: Gap down, Battlefield & die Frage – Long oder Short?

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Willkommen zum Trader´s Circle Livetrading von WH Selfinvest: In dieser Session schauen wir uns den Nasdaq 100 im Detail an – inklusive Tageschart, 1-Minuten- und 5-Minuten-Struktur. Ausgangspunkt ist die klare Marktlage nach dem Gap und dem Bruch wichtiger Tiefs: Wie wahrscheinlich ist ein weiterer Abverkauf – und wann entsteht daraus plötzlich eine Long-Chance bis hin zum möglichen Gapclose?

Du siehst live, wie aus einer konkreten Marktidee ein Trade wird: Einstieg, Absicherung, Breakout-Entscheidung, Retest-Logik und warum “Reinspringen” nicht immer FOMO sein muss – solange der Markt es hergibt. Gleichzeitig wird deutlich, wie schnell sich das Bild kippen kann, wenn der Push ausbleibt und sich die Käufer nicht durchsetzen.

Ein zentraler Fokus liegt auf Orderflow/Footprint: Aggressive Verkäufer vs. limitierte Käufer – ein echtes “Battlefield” direkt am Level. Wir besprechen, woran man erkennt, ob ein großer Limit-Käufer den Markt wirklich hält oder ob er “überrannt” wird und der Nasdaq dann wie ein Stein nach unten durchfällt.

Außerdem gibt’s einen Praxis-Case aus dem 1:1 Coaching: vom Scalp-Trade bis zum Swing-Trade mit Teilverkäufen und Positions-Management. Wenn du verstehen willst, wie Profis Volatilität nutzen, Risiken sauber begrenzen und trotzdem flexibel bleiben, ist dieses Livetrading Nasdaq-Video genau dafür gemacht.

