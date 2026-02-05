Zurückhaltender Marktstart vor Zinsentscheidungen
Meistgehandelte Aktien im Blick
Rational startet deutlich freundlicher in den Tag. Der Großküchenausrüster überzeugt mit einem starken Schlussquartal, getragen von positiven Einkaufseffekten und kräftigem Umsatzschub zum Jahresende. Die vorgelegten Zahlen übertreffen die Erwartungen und signalisieren, dass das Unternehmen seinen Wachstumspfad stabilisieren kann.
Rheinmetall dagegen beginnt schwächer. Die Aktie gerät unter Druck, nachdem im Rahmen eines Pre‑Close‑Calls Hinweise auf vorsichtigere Erwartungshaltungen für kommende Quartale durchgesickert sind. Anleger fürchten, dass die ambitionierten Prognosen für 2026 nicht vollständig erreichbar sein könnten.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2TFC
|7,41
|70,594447 USD
|7,79
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31J3
|22,4
|26734,677721 Punkte
|10,92
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2RZ5
|8,61
|69,103705 USD
|6,97
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AGA
|6,69
|23827,899161 Punkte
|35,59
|Open End
|AMD Inc.
|Bull
|UG9D1Y
|3,09
|167,394539 USD
|5,43
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Caterpillar Inc.
|Call
|UG2EBK
|13,83
|600,00 USD
|3,12
|13.01.2027
|Qualcomm Inc.
|Call
|HD5ABH
|1,06
|135,00 USD
|4,55
|17.06.2026
|Salesforce Inc.
|Call
|UG54T0
|1,52
|250,00 USD
|4,31
|13.01.2027
|Eli Lilly & Co
|Call
|UG978R
|2,77
|900,00 USD
|2,72
|16.06.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRH
|1,12
|2500,00 EUR
|9,07
|24.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6H7S
|2,54
|26242,635477 Punkte
|-15
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6P3G
|1,38
|22966,097607 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|3,56
|1119,934098 EUR
|3
|Open End
|Adobe Inc.
|Long
|UG3YTD
|2,17
|186,522787 USD
|3
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD9UER
|2,69
|111,491 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:35 Uhr;
