Zurückhaltender Marktstart vor Zinsentscheidungen

UniCredit · Uhr
Der DAX startet mit einem Minus in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 bewegt sich nach unten. In den USA eröffnet der Dow Jones schwächer, während der S&P 500 und Nasdaq 100 nahezu unverändert bleibt. Der Nikkei 225 deutlich im Minus. Insgesamt agieren die Marktteilnehmer zurückhaltend.

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, dessen Ergebnis am Nachmittag erwartet wird. Marktbeobachter rechnen mehrheitlich damit, dass die Notenbank ihre Leitzinsen unverändert lässt – eine Entwicklung, die angesichts moderater Inflation und stabiler Finanzierungsbedingungen plausibel erscheint. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach London: Auch die Bank of England entscheidet heute über ihren geldpolitischen Kurs. Ergänzend rücken in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vordergrund, die traditionell wichtige Hinweise auf die kurzfristige Konjunkturdynamik liefern.

Meistgehandelte Aktien im Blick

Rational startet deutlich freundlicher in den Tag. Der Großküchenausrüster überzeugt mit einem starken Schlussquartal, getragen von positiven Einkaufseffekten und kräftigem Umsatzschub zum Jahresende. Die vorgelegten Zahlen übertreffen die Erwartungen und signalisieren, dass das Unternehmen seinen Wachstumspfad stabilisieren kann.

Rheinmetall dagegen beginnt schwächer. Die Aktie gerät unter Druck, nachdem im Rahmen eines Pre‑Close‑Calls Hinweise auf vorsichtigere Erwartungshaltungen für kommende Quartale durchgesickert sind. Anleger fürchten, dass die ambitionierten Prognosen für 2026 nicht vollständig erreichbar sein könnten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2TFC 7,41 70,594447 USD 7,79 Open End
DAX® Bear UG31J3 22,4 26734,677721 Punkte 10,92 Open End
Silber Bull UN2RZ5 8,61 69,103705 USD 6,97 Open End
DAX® Bull UN1AGA 6,69 23827,899161 Punkte 35,59 Open End
AMD Inc. Bull UG9D1Y 3,09 167,394539 USD 5,43 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Caterpillar Inc. Call UG2EBK 13,83 600,00 USD 3,12 13.01.2027
Qualcomm Inc. Call HD5ABH 1,06 135,00 USD 4,55 17.06.2026
Salesforce Inc. Call UG54T0 1,52 250,00 USD 4,31 13.01.2027
Eli Lilly & Co Call UG978R 2,77 900,00 USD 2,72 16.06.2027
Rheinmetall AG Call UG3YRH 1,12 2500,00 EUR 9,07 24.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UG6H7S 2,54 26242,635477 Punkte -15 Open End
DAX® Long UG6P3G 1,38 22966,097607 Punkte 15 Open End
Rheinmetall AG Long UG46FK 3,56 1119,934098 EUR 3 Open End
Adobe Inc. Long UG3YTD 2,17 186,522787 USD 3 Open End
SAP SE Long HD9UER 2,69 111,491 EUR 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2026; 10:35 Uhr;

