EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG

06.02.2026 / 17:52 CET/CEST
Der Vorstand der Teltec AG hat heute beschlossen, im Laufe des Tages die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG beim zuständigen Insolvenzgericht zu beantragen. Ziel des Verfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, welche den dauerhaften Fortbestand der Teltec AG gewährleisten und im Wesentlichen durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten eine nachhaltige Fortführung ermöglichen soll.

Obschon mit der Teltec AG seit dem Jahr 2023 ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und es sich um eine wesentliche Beteiligung der Avemio AG handelt, erwartet der Vorstand der Avemio AG derzeit nicht, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG Auswirkungen auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG haben wird. Da dies im Ergebnis jedoch wesentlich von dem Verlauf des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens abhängt, wird der Vorstand der Avemio AG fortlaufend und engmaschig das Vorliegen eines etwaigen Insolvenzantragsgrundes auch auf Ebene der Avemio AG prüfen.

Mitteilende Person:

Investor Relations
Ralf P. Pfeffer
ir@avemio.com
Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel

Mainz-Kastel, den 6. Februar 2026

Der Vorstand
ISIN: DE000A2LQ1P6

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel
Deutschland
Telefon:06134 584480
E-Mail:ir@avemio.com
Internet:www.avemio.com
ISIN:DE000A40KY59
WKN:A40KY5
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX
Avemio

