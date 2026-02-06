Dax Chartanalyse 06.02.2026

Vorwochentief hat gehalten - Dax bleibt im Konsolidierungsmodus

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00025.100
Dax-Unterstützung24.30024.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax fiel gestern tatsächlich noch einmal unter das Vorwochentief im Bereich 24.300 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Diese Stabilisierung setzt sich heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index klettert zurück über 24.500 Punkte, größeres Aufwärtsmomentum kann sich allerdings am Vormittag auch nicht entwicklen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax hat im Wochenverlauf sowohl die obere Begrenzung der aktuell gültigen Handelsspanne um 25.000 Punkte als auch die untere Begrenzung im Bereich 24.300 Punkte erfolgreich getestet. Damit bleibt die übergeordnete Seitwärtstendenz im deutschen Börsenbarometer unverändert weiter aktiv.

Am Nachmittag sind die US-Arbeitsmarktdaten zu beachten, ein Verlassen der oben angesprochenen Handelsspanne ist allerdings vor dem Wochenende eher unwahrscheinlich. Entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
