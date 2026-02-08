EQS-News: Hoymiles stellt HiOne als All-in-One-Heimspeicher für Privathaushalte vor und setzt neuen Branchenmaßstab bei der Energieunabhängigkeit für Smart Homes

EQS-News: Hoymiles Electronics Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag

AMSTERDAM, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Energielösungen, stellte am 5. Februar offiziell sein erstes All-in-One-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) HiOne vor. Unter dem Motto „Power Your Home, Empower Your Life" („Stärken Sie Ihr Zuhause, stärken Sie Ihr Leben") brachte die Veranstaltung PV-Fachleute, Technologiemedien sowie strategische Partner zusammen, um den Beginn einer neuen Ära der Energieunabhängigkeit für Smart Homes mitzuerleben: schlanker, stärker, schneller. Der Marktstart wurde durch eine formelle Unterzeichnungszeremonie mit führenden europäischen Vertriebspartnern untermauert und markierte einen erfolgreichen Start für den regionalen Einsatz von HiOne.

Schlanker, stärker, schneller: All-in-One neu gedacht

Das HiOne BESS integriert Wechselrichter, Batterie sowie EMS in ein minimalistisches System in Möbelqualität und benötigt damit 20 % weniger Platz am Installationsort sowie 50 % weniger Wandfläche als herkömmliche Lösungen. Das System wurde für modernes Wohnen entwickelt und bietet eine Notstromumschaltung in 0 ms. So bleibt die Stromversorgung auch bei Netzausfällen für hohe Lasten wie Klimaanlagen unterbrechungsfrei. In Verbindung mit der S-Miles-Cloud-Überwachungsplattform erhalten Hauseigentümer vollständige Transparenz und Kontrolle über ihr Energie-Ökosystem.

Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5 sowie 4 MPPT (je 20 A) setzt HiOne einen neuen Branchenmaßstab und unterstützt komplexe Dachausrichtungen. Für maximale Sicherheit sowie Langlebigkeit nutzt das System hochwertige Batteriezellen mit 314 Ah und Überwachung auf Zellebene und bietet mehr als 8000 Ladezyklen. Dank zukunftssicherer Skalierbarkeit können Nutzer neue sowie vorhandene Batteriemodule über integrierte DC-DC-Technologie frei kombinieren. Damit lässt sich die Kapazität pro Stapel flexibel von 8 bis 64 kWh erweitern.

Um Einsparungen zu maximieren, optimiert die KI-TOU-Funktion, gestützt auf Hoymiles AI-EMS, die besten Zeiten zum Laden und Entladen dynamisch anhand von Strompreismustern sowie Verbrauchsgewohnheiten und senkt die Energiekosten im Haushalt deutlich.

Branchensynergien: Willkommen in der nächsten Ära der Energieunabhängigkeit für Smart Homes

„Unser Ziel ist, die Lücke zwischen komplexer Technik sowie dem Alltag im Haushalt zu schließen und eine Lösung zu schaffen, die sich wirklich in einen modernen Haushalt einfügt", sagte Herr Guy Rong, Bereichsleiter bei Hoymiles.

Zur Untermauerung dieser Vision hob Jonathan Gorremans von SolarPower Europe (SPE) den Wandel der Region hin zu intelligentem Energiemanagement hervor. Antonio Testa von TÜV Rheinland bestätigte, dass HiOne die strengsten europäischen Sicherheitsstandards erfüllt.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die feierliche Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft. Miranda, Geschäftsführerin von VDH SOLAR, lobte HiOne für seine Sicherheit, sein elegantes Design sowie seine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität. Sie zeigte sich sehr zuversichtlich hinsichtlich der Zusammenarbeit und betonte, dass die Entscheidung von VDH SOLAR als führendem Großhändler für Heimbatterien in den Niederlanden, mit Hoymiles zu kooperieren, im Einklang mit dem Fokus des Unternehmens steht, dem niederländischen Markt zuverlässige Energielösungen bereitzustellen.

Weitere Informationen zu HiOne finden Sie auf https://www.hoymiles.com/hione.html

Informationen zu Hoymiles

Hoymiles ist ein globaler Anbieter von MLPE- und Energiespeicherlösungen, der sich auf Wechselrichter sowie Speichersysteme auf Modulebene spezialisiert hat. Mit der Vision einer sauberen, nachhaltigen Zukunft strebt Hoymiles danach, die Branche für intelligente Energielösungen durch hocheffiziente, zuverlässige und benutzerfreundliche Technologie anzuführen.

