Siemens Energy vor Zahlen: Nvidia KI-Update & Under Armour-Überraschung
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bayer, Allianz, Siemens Energy, Bloom Energy, Hims & Hers, Servicetitan, Barrick Mining, Mckesson, Under Armour, Nvidia.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens Energy: Zahlen voraus
Die Aktie gehört weiter zu den auffälligsten DAX-Werten. Am Mittwoch stehen die Quartalszahlen an – und der Markt wird genau hinschauen, ob das Momentum aus Gas- und Netztechnik weiter trägt.
Nvidia: Huang über den KI-Zyklus
Jensen Huang spricht bei CNBC über den KI-Ausbau und warum die Infrastruktur noch Jahre brauchen dürfte. Spannend: Was bedeutet das für Capex, Nachfrage und die nächsten Schritte bei den Hyperscalern?
Under Armour: Überraschung nach Zahlen
Under Armour liefert besser als befürchtet und hebt den Ausblick an. Doch wie stabil ist die Trendwende wirklich – und welche Regionen bleiben die Baustellen?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–