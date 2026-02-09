Siemens Energy vor Zahlen: Nvidia KI-Update & Under Armour-Überraschung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Zahlen voraus

Die Aktie gehört weiter zu den auffälligsten DAX-Werten. Am Mittwoch stehen die Quartalszahlen an – und der Markt wird genau hinschauen, ob das Momentum aus Gas- und Netztechnik weiter trägt.

Nvidia: Huang über den KI-Zyklus

Jensen Huang spricht bei CNBC über den KI-Ausbau und warum die Infrastruktur noch Jahre brauchen dürfte. Spannend: Was bedeutet das für Capex, Nachfrage und die nächsten Schritte bei den Hyperscalern?

Under Armour: Überraschung nach Zahlen

Under Armour liefert besser als befürchtet und hebt den Ausblick an. Doch wie stabil ist die Trendwende wirklich – und welche Regionen bleiben die Baustellen?