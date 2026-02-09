Videoanalyse 09.02.2026

Under Armour zieht stark an - Gewinn steigt trotz Umsatzrückgang

onvista · Uhr
Die Under-Armour-Aktie schoss am Freitag um 20,4 Prozent nach oben. Ein Blick in die Zahlen zeigt jedoch einen Umsatzrückgang bei gleichzeitig überraschendem Gewinnplus von rund 13 Prozent.

Martin erklärt, was dahintersteckt.

Under Armour

