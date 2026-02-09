Videoanalyse 09.02.2026
Under Armour zieht stark an - Gewinn steigt trotz Umsatzrückgang
onvista · Uhr
Die Under-Armour-Aktie schoss am Freitag um 20,4 Prozent nach oben. Ein Blick in die Zahlen zeigt jedoch einen Umsatzrückgang bei gleichzeitig überraschendem Gewinnplus von rund 13 Prozent.
Martin erklärt, was dahintersteckt.
