Alphabet nimmt 20 Milliarden auf, Konkurrenz für Micron

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Alphabet: Anleihe-Offensive für KI

Alphabet geht mit Google einem riesigen Bond-Deal an den Markt – und die Nachfrage ist bemerkenswert. Was steckt hinter dem Timing, wie teuer wird das Kapital wirklich, und was sagt das über die Investitionspläne im KI-Rennen aus?

Micron: HBM4-Zeitplan sorgt für Nervosität

Samsung veröffentlicht ihre nächste Generation von Arbeitsspeichern (HBM4) früher als geplant. Wie groß ist das Risiko, dass Micron im hochmargigen KI-Speichersegment an Dynamik verliert, und wie reagiert der Markt auf diese Verschiebung?

Amkor: Starke Zahlen – aber 2026 wird kapitalintensiv

Amkor liefert ein solides Quartal und macht beim Ausblick Druck nach oben. Gleichzeitig steigt der Investitionsbedarf deutlich. Spannend wird, ob sich die Expansion in Advanced Packaging schnell genug auszahlt.