Dax Chartanalyse 10.02.2026

Dax steigt in wichtige Widerstandszone

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.05025.100
Dax-Unterstützung24.80024.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax klettert nach einem zunächst eher schwachen Handelsstart am Vormittag erneut über die 25.000-Punkte-Marke, das ganz große Aufwärtsmomentum kann sich allerdings im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Einzelhandelsdaten nicht entwickeln.

Dax-Ausblick: 

Der Index probiert sich heute Vormittag an einem Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsphase und einem Anstieg über die obere Begrenzung dieser Handelsspanne im Bereich 25.050/100 Punkte.

Gelingt hier in den kommenden Handelsstunden ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone (rot im Chart unten), wäre in den kommenden Tagen erneut mit einem Anlauf an das bisherige Allzeithoch zu rechnen. Scheitert der Dax allerdings erneut an der oberen Begrenzung, wäre mit einer größeren Verkaufswelle zurück unter 24.800 Punkten zu rechnen. Die kommenden Handelsstunden werden somit aller Voraussicht nach richtungsweisend für die kommenden Handelstage.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
