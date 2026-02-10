Dax steigt in wichtige Widerstandszone

Dax-Widerstand 25.050 25.100 Dax-Unterstützung 24.800 24.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax klettert nach einem zunächst eher schwachen Handelsstart am Vormittag erneut über die 25.000-Punkte-Marke, das ganz große Aufwärtsmomentum kann sich allerdings im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Einzelhandelsdaten nicht entwickeln.

Dax-Ausblick:

Der Index probiert sich heute Vormittag an einem Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsphase und einem Anstieg über die obere Begrenzung dieser Handelsspanne im Bereich 25.050/100 Punkte.

Gelingt hier in den kommenden Handelsstunden ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone (rot im Chart unten), wäre in den kommenden Tagen erneut mit einem Anlauf an das bisherige Allzeithoch zu rechnen. Scheitert der Dax allerdings erneut an der oberen Begrenzung, wäre mit einer größeren Verkaufswelle zurück unter 24.800 Punkten zu rechnen. Die kommenden Handelsstunden werden somit aller Voraussicht nach richtungsweisend für die kommenden Handelstage.