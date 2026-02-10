EQS-News: Fruit Attraction 2026: Globaler Treffpunkt gestaltet die Zukunft der Obst- und Gemüseindustrie

EQS-News: Fruit Attraction / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Die 18. Auflage der Internationalen Obst- und Gemüsemesse findet vom 6. bis 8. Oktober in den Hallen der IFEMA MADRID statt

MADRID, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 6. bis 8. Oktober macht die Fruit Attraction Madrid zum weltweit wichtigsten Treffpunkt für die Obst- und Gemüsebranche. Es handelt sich um die 18. Auflage der Messe, die von der IFEMA MADRID und FEPEX organisiert wird. Die Bewerbungsphase für die Teilnahme hat nun begonnen.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr kehrt die Fruit Attraction unter dem Motto Where the essence of the industry connects with the worldstärker denn je zurück, um die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Die Fruit Attraction erstreckt sich auf mehr als 78.000 Quadratmeter in zehn Hallen der IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14), in denen Produkte, Lösungen, neue Sorten, Formate, Trends und Innovationen von über 2.400 Unternehmen vorgestellt werden.

Das Angebot wird in vier Fachbereiche gegliedert sein: Frischeprodukte, Zulieferindustrie, Frischwarenlogistik sowie Innovation und Technologie. In diesem Jahr steht die Kartoffel als Hauptprodukt der Messe im Mittelpunkt, während die Fruit Attraction mit mehr als 121.000 Fachbesuchern aus 152 Ländern einen neuen Besucherrekord aufstellen wird.

Mit dem International Buyers-Programm wird die Fruit Attraction eine internationale Plattform bieten. In diesem Zusammenhang laden das spanische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, ICEX und FEPEX700 Großeinkäufer, Einkaufsleiter im Einzelhandel, Importeure und Großhändler aus mehr als 50 Ländern ein. Darüber hinaus wird das Programm Guest Importing Countries angeboten, das China und die Vereinigten Arabischen Emiraten präsentiert.

Die Teilnahme an der Fruit Attraction bietet den Unternehmen Vorteile wie Sichtbarkeit und internationale Positionierung in einem hochspezialisierten Umfeld, einen direkten Zugang zu Käufern und Händlern aus der ganzen Welt, professionelle Kontakte (echte Geschäftsbeziehungen) und Einblicke aus erster Hand in die Trends und Innovationen, die den Obst- und Gemüsemarkt prägen.

