Videoanalyse 10.02.2026
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck
onvista · Uhr
Der Speicherchip-Hersteller Micron war an der Börse zuletzt unter Druck, der Kurs verlor vom Hoch im Januar rund 15 Prozent.
Profi-Trader Martin Goersch beleuchtet für euch die Hintergründe des Kursrückgangs und gibt einen Ausblick darauf, wie es mit dem Kurs weitergehen könnte.
