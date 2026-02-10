Videoanalyse 10.02.2026

Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck

onvista · Uhr
Der Speicherchip-Hersteller Micron war an der Börse zuletzt unter Druck, der Kurs verlor vom Hoch im Januar rund 15 Prozent.

Profi-Trader Martin Goersch beleuchtet für euch die Hintergründe des Kursrückgangs und gibt einen Ausblick darauf, wie es mit dem Kurs weitergehen könnte.

