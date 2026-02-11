Vorbörse 11.02.2026

Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde bei 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 25.013 Punkte. Am Dienstag war der Dax zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen, dann aber wieder unter die runde Marke gerutscht. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Frischer Schwung der US-Indizes fehlt, auch wenn der Dow Jones Industrial abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken. Nicht nur die US-Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit.

USA: Ohne klare Richtung

Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Im frühen Handel noch auf einem Rekordhoch bei 50.512 Punkten, beendete der Leitindex Dow Jones Industrial den Handel mit plus 0,10 Prozent auf 50.188,14 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte nach. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.127,64 Zähler. Unter den "Magnificent Seven" verbuchte nur Tesla Kursgewinne. Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden. Zinssenkungshoffnungen bekamen damit einen Dämpfer.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.188+ 0,10 Prozent
S&P 5006.941- 0,33 Prozent
Nasdaq 23.102- 0,59 Prozent

Asien: Gemischtes Bild

Die Börsen Chinas haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht im Minus notierte, stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderat. Deutlichere Gewinne gab es hingegen in Australien. Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht werden. Sie erhoffen sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.650+ 0,60 Prozent
Hang Seng27.183- 0,98 Prozent
CSI 3004.713- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,70- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,80+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1919- 0,31  Prozent
Dollar in Yen152,98+ 0,45 Prozent
Euro in Yen182,29+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent69,19 USD- 0,51 USD
WTI64,36 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT WACKER CHEMIE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 96 (68) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 57 (40) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 119 (120) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 50,50 (39,90) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 52,50 (39,50) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 35,75 (34,25) EUR - '

Redaktion onvista/dpa-AFX

