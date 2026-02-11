Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel

Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde bei 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 25.013 Punkte. Am Dienstag war der Dax zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen, dann aber wieder unter die runde Marke gerutscht. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Frischer Schwung der US-Indizes fehlt, auch wenn der Dow Jones Industrial abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken. Nicht nur die US-Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit.

USA: Ohne klare Richtung

Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Im frühen Handel noch auf einem Rekordhoch bei 50.512 Punkten, beendete der Leitindex Dow Jones Industrial den Handel mit plus 0,10 Prozent auf 50.188,14 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte nach. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.127,64 Zähler. Unter den "Magnificent Seven" verbuchte nur Tesla Kursgewinne. Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden. Zinssenkungshoffnungen bekamen damit einen Dämpfer.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.188 + 0,10 Prozent &P 500 6.941 - 0,33 Prozent Nasdaq 23.102 - 0,59 Prozent

Asien: Gemischtes Bild

Die Börsen Chinas haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht im Minus notierte, stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderat. Deutlichere Gewinne gab es hingegen in Australien. Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht werden. Sie erhoffen sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 57.650 + 0,60 Prozent Hang Seng 27.183 - 0,98 Prozent CSI 300 4.713 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,70 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,80 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,19 USD - 0,51 USD WTI 64,36 USD - 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT WACKER CHEMIE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 96 (68) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 57 (40) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 119 (120) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 50,50 (39,90) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 52,50 (39,50) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 35,75 (34,25) EUR - '

