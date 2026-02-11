Videoanalyse 11.02.2026

Siemens Energy steigt weiter - Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Seit Jahresende kennt die Aktie von Siemens Energy fast nur eine Richtung: nach oben. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung stellt sich die Frage: Geht da noch mehr?

Martin wirft einen genauen Blick auf die Aktie. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 10.02.2026
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeutengestern, 16:42 Uhr · onvista
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeuten
Videoanalyse 09.02.2026
Nvidia legt kräftig zu09. Feb. · onvista
Nvidia legt kräftig zu
Videoanalyse 10.02.2026
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druckgestern, 16:46 Uhr · onvista
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News