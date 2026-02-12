Gestützt auf die Siemens-Aktien hat der Dax am Donnerstag erneut die Marke von 25.000 Punkten übersprungen. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index bei 25.155 Punkten mit 1,20 Prozent im Plus, Vorherige Versuche waren im bisherigen Wochenverlauf gescheitert. Zuletzt stieg der Dax um 1,1 Prozent auf 25.117 Punkte, was nicht unwesentlich daran lag, dass die Siemens-Aktien mit mehr als sechs Prozent von einem starken Geschäftsjahresauftakt des Technologiekonzerns profitierten.

Siemens-Aktie steigt sechs Prozent

Nach der Erhöhung der Ergebnisprognose hat Siemens mit einem kräftigen Kursanstieg SAP als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst. Die Papiere der Münchner kletterten um mehr als 6 Prozent auf einen Höchststand von 273,30 Euro. Derweil traten die zuletzt von KI-Sorgen kräftig durchgeschüttelten Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns auf der Stelle. Ihre Marktkapitalisierung liegt nun um die 210 Milliarden Euro, Siemens dagegen zog auf mehr als 217 Milliarden Euro davon.

Ein Experte sprach von einem starken Start ins Geschäftsjahr bei guter Auftragslage. Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - soll 2025/26 nun auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen. Zuvor war Siemens von 10,40 bis 11 Euro ausgegangen.Der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr dürfte nun im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, kommentierte Daniela Costa von Goldman Sachs. Die Aktien von Siemens sind 2026 inzwischen um gut 14 Prozent geklettert. SAP liegen derweil 19 Prozent im Minus. Seit ihrem Rekord vor einem Jahr haben sie sogar mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Mercedes belastet Autosektor

Mit einem Rückschlag bei Autowerten, der von einem schwachen Mercedes-Benz-Bericht ausgelöst wurde, war das Gesamtbild der Berichtssaison am Donnerstag aber durchwachsen. Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Die Mercedes-Aktie gab am Morgen knapp vier Prozent nach, Titel von BMW verloren knapp zwei Prozent an Wer. (mit Material von dpa-AFX)