Unilever rechnet 2026 mit etwas höherem Wachstum

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas stärkeren Wachstum als zuletzt. Da das Umfeld aber weiter schwierig bleibt, dürfte die um Sondereffekte wie Währungseinflüsse oder Übernahmefolgen bereinigte Wachstumsrate am unteren Rand der mittelfristigen Zielspanne von 4 bis 6 Prozent liegen, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. 2025 legte der Umsatz, bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, um 3,5 Prozent zu.

Der starke Euro zehrte diesen Zuwachs allerdings auf. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Umsatz fiel um knapp vier Prozent auf 50,5 Milliarden Euro. Wegen der eingeleiteten Sparmaßnahmen konnte der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove und Omo das operative Ergebnis allerdings um etwas mehr als zwei Prozent auf neun Milliarden Euro steigern. Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an.

An der Börse reichte das allerdings nicht für Anschlusskäufe. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie legte zum Handelsstart zwar leicht zu, rutschte aber schnell ins Minus. Zuletzt gab das Papier rund drei Prozent auf 5.154 Pence nach. Das Papier war Anfang des Jahres auf ein Mehrjahres-Tief von 4.584 Pence gefallen, konnte sich aber zuletzt wieder deutlich erholen./zb/niw/stk

