Dax startet schwächer in den Handel - US-Inflationsdaten im Blick

Frankfurt, 13. ⁠Feb (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss schwächer in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 24.770 Zähler. Der Dax zeige, dass in einem Umfeld latenter KI‑Angst ‌ein Ausbruch über 25.000 Punkte nur schwer möglich sei, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Erkenntnis, was ⁠KI alles ⁠kann, und die daraus entstehende Furcht vor den Auswirkungen auf Unternehmen ziehen immer größere Kreise und scheinen vor keinem Segment des Aktienmarktes Halt zu machen." An der Wall Street gerieten zuletzt Transport- und Logistikwerte ‌unter Druck.

Zu den größten Verlierern am ‌deutschen Aktienmarkt zählten zum Wochenschluss die Aktien von Delivery Hero. Im MDax ging es für die Titel gut neun ⁠Prozent bergab. Anleger reagierten mit Enttäuschung auf die laut ‌Börsianern gemischt ausgefallenen Zahlen ⁠der Deliver-Hero-Tochter Talabat. Im SDax notierten Jenoptik in den ersten Handelsminuten 10,9 Prozent schwächer. Das Technologieunternehmen hat 2025 einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

Auf ‌der Konjunkturseite rücken vor ⁠allem die US-Inflationsdaten für Januar ⁠in den Fokus: Der Preisauftrieb dürfte sich etwas abgeschwächt haben. Experten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate auf 2,5 Prozent, nach 2,7 Prozent im Dezember. Anleger rechnen derzeit frühestens im Juni mit einer geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank, die Vollbeschäftigung fördern und stabile Preise sichern soll.

