Wochenausblick – Inflationsdaten und Quartalsberichte im Fokus

Werbung





Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt stehen zunächst die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt für das vergangene Quartal im Fokus. Der weitere Handelsverlauf am Montag ist maßgeblich durch den US-Feiertag Presidents‘ Day (Washingtons Birthday) geprägt, weshalb an den US-Börsen kein Aktienhandel stattfindet. Für US-Index- und Bond-Futures gelten verkürzte Handelszeiten bis 19:00 Uhr MEZ, während Gold- und Silber-Futures bis 20:30 Uhr MEZ gehandelt werden können. Trotz des geschlossenen US-Aktienmarktes bleiben HSBC Zertifikate und Optionsscheine auf US-Einzeltitel bis 22:00 Uhr MEZ handelbar.



Dienstag:



Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf wichtige Inflationsdaten, wobei sowohl der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland als auch der Verbraucherpreisindex für Kanada veröffentlicht werden. Flankiert werden diese Daten durch aktuelle Zahlen zur Arbeitslosenänderung aus Großbritannien. Im Fokus der Unternehmensberichterstattung stehen zudem die Quartalsergebnisse des Medizintechnikunternehmens Medtronic Plc sowie der Handelsplattform eToro, die tiefere Einblicke in ihre aktuelle Geschäftsentwicklung geben.









Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Am Mittwoch stehen erneut Inflationsdaten im Mittelpunkt, dieses Mal aus dem UK, wenn der aktuelle Verbraucherpreisindex auf Monats- und Jahresbasis veröffentlicht wird. Auf der Unternehmensseite ist der Terminkalender prall gefüllt mit Quartalszahlen: Hierzu berichten der Halbleiterhersteller Analog Devices, Inc., die Ratingagentur Moody’s, der Börsenbetreiber Euronext NV, das Telekommunikationsunternehmen Orange SA sowie das Reiseportal Booking Holdings Inc. über ihren Geschäftsverlauf.Am Donnerstag liefert die Arbeitslosenquote aus Australien wichtige Impulse für den asiatisch-pazifischen Raum. Auf der Unternehmensseite steht ein intensiver Berichterstattungstag bevor, an dem eine Vielzahl an Schwergewichten ihre Quartalszahlen präsentiert: Dazu gehören der Luftfahrtkonzern Airbus, der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba, der Landmaschinenhersteller Deere & Co sowie der Einzelhandelskonzern Walmart. Ergänzt wird die Berichtsrunde durch die Ergebnisse des Automobilherstellers Renault S.A. und des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé S.A.Zum Abschluss der Woche stehen am Freitag die monatlichen Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien im Fokus, die Aufschluss über die aktuelle Konsumstimmung geben. Zudem werden die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, darunter der HCOB EMI Gesamtindex für Deutschland sowie der HCOB EMI Composite für die Eurozone, die als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität gelten. Besondere Beachtung findet am Freitag darüber hinaus die Veröffentlichung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus den USA, welches Aufschluss über die Wachstumsdynamik der größten Volkswirtschaft gibt. Abgerundet wird die Berichtswoche durch die Quartalszahlen des Medienkonzerns Warner Bros.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf