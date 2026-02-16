Videoanalyse 16.02.2026
Cameco unter Druck: Was jetzt für die Aktie zählt
onvista · Uhr
Der Uranpreis stabilisiert sich wieder bei knapp 90 Dollar, doch die Cameco-Aktie gab nach den vorbörslichen Zahlen am Freitag rund drei Prozent nach.
Martin analysiert, wie die Ergebnisse einzuordnen sind – und ob der jüngste Rücksetzer eine Chance sein könnte.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 11.02.2026▶ Siemens Energy steigt weiter - Was Anleger jetzt wissen sollten11. Feb. · onvista
Videoanalyse 16.02.2026Mc Kesson nach den Zahlen: Was Anleger jetzt wissen solltenheute, 17:49 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista