Eurokurs stagniert oberhalb von wichtiger Unterstützung

Der Eurokurs in Dollar konnte in der abgelaufenen Handelswoche den Schwung vom Wochenstart im weiteren Verlauf nicht nutzen und dümpelte stattdessen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne unterhalb der 1,19er Marke herum, ohne nachhaltige Trendimpulse. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Nach einem eher ruhigen Wochenauftakt ohne nennenswerte Daten und einem US-Börsenfeiertag (Presidents Day) am heutigen Montag, stehen auch im Wochenverlauf kaum nennenswerte Daten auf dem Kalender. Lediglich die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings am Mittwochabend verdienen größere Beachtung.

So richtig spannend wird es dann erst am Freitag: Am Vormittag stehen zunächst die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland, Frankreich und der gesamtem Eurozone an. Am Nachmittag wird dann das vorläufige US-BIP erwartet sowie wichtige Preisdaten aus den USA in Form des PCE-Preisindex. Wie so oft könnte somit erst zum Wochenausklang wieder neue Bewegung in das Paar kommen.

Der PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures Price Index) misst die Preisentwicklung der Konsumausgaben privater Haushalte in den USA. Er gilt als besonders aussagekräftig, weil er Veränderungen im Kaufverhalten berücksichtigt und ein breiteres Güterspektrum abdeckt als andere Inflationsmaße. Die Federal Reserve nutzt ihn bevorzugt, um Inflationstrends zu beurteilen und geldpolitische Entscheidungen wie Zinserhöhungen oder -senkungen zu treffen. Da Preisstabilität ihr Hauptziel ist, beeinflussen PCE-Daten stark die Erwartungen an die US-Geldpolitik und damit Finanzmärkte weltweit.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem impulsiven Anstieg und dem erfolgreichen Re-Test der zuvor gebrochenen Trendlinie (schwarz im Tageschart unten) bleibt das kurzfristige Chartbild zunächst tendenziell weiter bullisch zu interpretieren, was einen mögliche Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 1,20 Dollar anbelangt.

Ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite wäre ein Stundenschlusskurs unterhalb von 1,1830 Dollar. Bis dahin haben die Käufer vorerst (noch) das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.

Quelle: Tradingview

Montag: US-Börsenfeiertag (Presidents Day)

Dienstag: 11:00 Uhr ZEW-Index

Mittwoch: 20 Uhr Sitzungsprotokolle jüngstes Fed-Meeting

Donnerstag: -

Freitag: 14:30 Uhr USA vorläufiges BIP, PCE Preisindex

