Videoanalyse 17.02.2026

Allianz-Aktie: Die KI-Sorgen sind übertrieben

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der Kurs der Allianz-Aktie ist zuletzt unter Druck gekommen, weil Angst davor aufkam, dass Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäft von Versicherern negativ beeinflusst. 

Profi-Trader Martin Goersch hält diese Rücksetzer für übertrieben. Außerdem gefällt ihm auch das Chartbild der Aktie gut. Alle Details verrät er euch im Video. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 10.02.2026
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeuten10. Feb. · onvista
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeuten
Videoanalyse 10.02.2026
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck10. Feb. · onvista
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck
Videoanalyse 16.02.2026
Siemens Energy zieht davon: Was steckt dahinter?gestern, 18:07 Uhr · onvista
Siemens Energy zieht davon: Was steckt dahinter?
Videoanalyse 16.02.2026
Cameco unter Druck: Was jetzt für die Aktie zähltgestern, 17:53 Uhr · onvista
uranium
Videoanalyse 16.02.2026
Mc Kesson nach den Zahlen: Was Anleger jetzt wissen solltengestern, 17:49 Uhr · onvista
Mc Kesson nach den Zahlen: Was Anleger jetzt wissen sollten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News