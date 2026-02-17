Allianz-Aktie: Die KI-Sorgen sind übertrieben

Der Kurs der Allianz-Aktie ist zuletzt unter Druck gekommen, weil Angst davor aufkam, dass Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäft von Versicherern negativ beeinflusst.

Profi-Trader Martin Goersch hält diese Rücksetzer für übertrieben. Außerdem gefällt ihm auch das Chartbild der Aktie gut. Alle Details verrät er euch im Video.