Videoanalyse 17.02.2026
Allianz-Aktie: Die KI-Sorgen sind übertrieben
onvista · Uhr
Der Kurs der Allianz-Aktie ist zuletzt unter Druck gekommen, weil Angst davor aufkam, dass Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäft von Versicherern negativ beeinflusst.
Profi-Trader Martin Goersch hält diese Rücksetzer für übertrieben. Außerdem gefällt ihm auch das Chartbild der Aktie gut. Alle Details verrät er euch im Video.
