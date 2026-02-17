ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Aussagen von General Mills und Conagra auf einer Konsumgüterkonferenz deuteten auf unter Druck stehende US-Konsumenten hin, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien noch immer stark auf die Frage fokussiert, ob und welche Verbrauchsgüter sie sich leisten können. Diese Aussagen könnten auch Nestle betreffen, auch wenn die Schweizer auf dem US-Markt eine unterschiedliche Produktpalette anböten, so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT
