ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax lustlos - KI-Sorgen bleiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street präsentiert sich der Dax am Dienstag im frühen Handel lustlos. Der deutsche Leitindex gab zuletzt um 0,07 Prozent auf 24.784 Punkte nach. Damit orientiert sich das Barometer wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.646 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,68 Prozent auf 31.153 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual fast unverändert.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Im Dax scheinen sich Siemens von den hohen Kursverlusten am Vortag, ausgelöst von KI-Sorgen, zunächst nicht zu erholen. Die Papiere des Index-Schwergewichts gaben um 0,6 Prozent nach.

Für die Aktien des Softwareherstellers Teamviewer und des Autozulieferers Aumovio ging es im MDax um teils mehr als 4 Prozent bergab. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Risiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist.

Im Nebenwerteindex SDax stehen Norma Group und Ottobock nach Jahreszahlen im Blick. Den Verbindungstechnik-Hersteller Norma belasteten eine schwache Nachfrage und hohe Kosten. Die Anteile rutschten ebenso wie jene des Prothesen-Spezialisten Ottobock am Index-Ende um annähernd 2,5 Prozent ab, während sich auf dem ersten Platz die Titel des IT-Anbieters Cancom nach einer Empfehlung des Analysehauses Cantor um gut 3 Prozent erholten./ajx/jha/