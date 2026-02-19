Frei leben statt reich träumen - Teil 4 - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Teil 4 – Ihr perfektes Allwetter-Portfolio



Das Finale: Fügen Sie alle Teile zu Ihrer persönlichen Allwetter-Portfoliostruktur zusammen. Aus Zielen, Auswahl und Bausteinen entsteht Ihr persönliches Depot. Sie erhalten Leitlinien und sehen Musterdepots, wie eine Gewichtung aussehen kann und was Sie in einzelnen Börsenphasen tun oder lassen sollten.

Die Finanzexperten und Coaches Jörg Graichen und Michael Huber (DeinFinanz.Coach) zeigen das Zusammenspiel ihrer ganzheitliche Anlagestrategien.

Donnerstag, 19.02.26, 18:00 Uhr

Aufzeichnung Teil 1:





