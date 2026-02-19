Frei leben statt reich träumen - Teil 4 - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Teil 4 – Ihr perfektes Allwetter-Portfolio


Das Finale: Fügen Sie alle Teile zu Ihrer persönlichen Allwetter-Portfoliostruktur zusammen. Aus Zielen, Auswahl und Bausteinen entsteht Ihr persönliches Depot. Sie erhalten Leitlinien und sehen Musterdepots, wie eine Gewichtung aussehen kann und was Sie in einzelnen Börsenphasen tun oder lassen sollten.
Die Finanzexperten und Coaches Jörg Graichen und Michael Huber (DeinFinanz.Coach) zeigen das Zusammenspiel ihrer ganzheitliche Anlagestrategien.

    Donnerstag, 19.02.26, 18:00 Uhr

    Aufzeichnung Teil 1:


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

